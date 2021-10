Eliminatoria Sudamericana: ¿dónde ver los partidos el jueves?

Las Eliminatoria se reanudará este jueves 14 de octubre, con una nueva jornada de emociones. En FUTBOLRED los programamos desde ya con estos duelos de infarto. Horarios y canales que transmitirán dichos encuentros. También recuerde que a través de nuestro portal llevaremos el minuto a minuto de todos los partidos.

Jueves 14 de octubre



Bolivia vs Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Hernando Siles

​Canal: Caracol Play, Tigo Sports (Bolivia), Tigo TV (Paraguay)



Colombia vs Ecuador

​Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

​Canal: Caracol TV y Caracol Play, El Canal del Fútbol (Ecuador)



Argentina vs Perú

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Monumental de Núñez

Canal: Caracol TV y Caracol Play, TyC Sports y TV Pública (Argentina)



Chile vs Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Canal: Caracol Play, CHV, TNT SPORTS HD (Chile), TLT (Venezuela)



Brasil vs Uruguay

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Arena da Amazonia

Canal: Caracol TV (Colombia); VTV (Uruguay); SporTV y Rede Globo (Brasil)