Balanta, con Lorenzo: 'tiene conocimiento para trabajar en Selección'

Eder Álvarez Balanta habló del reto de la Selección Colombia, que prepara el amistoso contra Arabia Saudí, el próximo domingo, en Murcia, España. El tema obligado, obviamente el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo DT.

Lorenzo, DT de Colombia



Tuve la oportunidad de compartir con él en proceso anteriores, conoce el fútbol colombiano, a la selección desde adentro, cómo pasan las Eliminatorias y tiene conocimiento parar trabajar con una selección nacional.



Amaranto Perea, el asistente

​Es muy positivo por lo que él representa para Colombia como jugador cuando defendió los colores del equipo, como entrenador tendrá una llegada buena y entenderá lo que pasa en el camerino y con los jugadores, lo podrá aplicar parar evolucionar y crecer como selección, para lograr los objetivos a futuro.



Lo que gana Colombia con nuevo cuerpo técnico



Puede mejorar en que el proceso es nuevo, el ciclo, obviamente después de que no salen las cosas como se espera, hace pensar que los cambios son positivas. Esperemos que ellos con su motivación puedan encajar y darnos ese cambio de chip para estar nuevamente en un Mundial.



La inexperiencia de Lorenzo



​Es algo que está en la cabeza de muchos, su poca experiencia como entrenador. Ya desde el momento en que trabajaba con el profesor Pekerman tenía información, era partícipe de lo que significaba armar el equipo, planteamientos tácticos, estudiar a los rivales, tiene la información suficiente para hacerse cargo, será su primera experiencia pero esperemos que sea lo mejor para él y para la selección.



Credibilidad con Lorenzo



Se toma la decisión de contratarlo a él, obviamente hay que esperar a que empiece el proceso que los resultados respalden la idea, que son necesarios para afianzarse.



¿Qué opina de críticas a Lorenzo?



Que le den tiempo, hay que esperar y ver cómo se acopla y trabaja, tenemos mucha expectativa e ilusión, hay recelo pro el proceso anteriores pero la expectativa es que las decisiones se toman por el bien de la Selección, ojalá sea un proceso positivo y podamos lograr los objetivos.



¿Por qué no se ha afianzado en Selección?



Obviamente si en algún momento no he estado en la Selección o no he tenido continuidad, me hago responsable, ha sido por mí. En muchos casos vinieron lesiones que me alejaron, después estar en ligas que no son tan competitivas me impidieron regresar.



Aporte en esta convocatoria



Vengo por lo que hago en mi equipo, juego en mi club de volante central y defensor, aporto equilibrio y fortaleza y eso me ha permitido tener ´éxito en Europa y volver a la Selección. Yo siempre vengo con la posibilidad de aprovechar y vivir al máximo esta experiencia, es un orgullo representar estos colores, hay que mostrar a las nuevas generaciones la importancia de vestir esta camiseta y el compromiso que implica.



En España arranca otro proceso



Sí, por qué no. Hay jugadores jóvenes, con mucha motivación y condiciones, para ellos es una gran oportunidad, les da mucha ilusión y esperan seguir creciendo con la Selección.



Los más jóvenes en Selección



Se les recibe muy bien, en mi experiencia, cuando llegué me dieron ese recibimiento positivo y hoy transmitimos lo mismo, uno siempre viene con mucha ilusión y esperanza de aportar, hemos estado mucho tiempo en Selección y los recibimos con los brazos abiertos.

​​Qué corregir tras eliminación



No ir al Mundial fue un fracaso por una suma de situaciones que no se manejaron de la mejor manera, jugadores, técnicos y directivos tomamos la responsabilidad del fracaso, pero empezamos a trabajar parar tener mejores resultados en las próximas Eliminatorias.



¿Qué le pide a nuevo cuerpo técnico?



Cuando los jugadores venimos a selección, más que exigir estamos dispuestos a cumplir con roles, que a veces no se tiene ni en los clubes; acá uno no solo viene a su expectativa personal sino por el bien común.