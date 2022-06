Borré habló de la llegada de Néstor Lorenzo: 'conoce a la selección'

Este viernes en conferencia de prensa, el jugador del Frankfurt alemán, Rafael Santos Borré, habló desde la concentración de la Selección Colombia en Murcia (España) sobre el reto de Néstor Lorenzo, anunciado como nuevo técnico de la tricolor. Asimismo, el delantero campeón de la Europa League se refirió al amistoso del domingo ante Arabia Saudí.

"Es una selección que viene trabajando junta hace mucho tiempo y va a ser un reto importante para nosotros. Es bueno que se haya decidido con tiempo que se sepa cuál va a ser el entrenador", dijo el delantero barranquillero sobre el anuncio de la FCF en relación al nuevo entrenador.



"Yo me baso en que es una buena decisión que se haya designado con tiempo un entrenador porque eso nos permite tener tiempo de trabajo, como al cuerpo técnico como a los jugadores que vaya a tener en cuenta. En cuanto a Néstor (Lorenzo), personalmente creo que es una persona que conoce la Selección, que ha vivido ya las Eliminatorias, que sabe cómo jugar y lo que gustan en el fútbol colombiano. Es un entrenador que conoce el lugar a donde llega y nos puede aportar mucho. Nosotros como jugadores brindarles nuestra capacidad para que él pueda trabajar de la mejor manera".



Y agregó: "lo que nos puede aportar y la tendencia va por la mentalidad, por esa competitividad que tienen los entrenadores argentinos. Por ahí le pueden imprimir esa identidad al fútbol colombiano. Es algo positivo y siempre aporta mucho. Es importante que nosotros como jugadores nos acostumbremos rápido a esa idea con la que él venga para la selección. Que se haya elegido con tiempo le va a permitir empezar a trabajar con el grupo. Siendo que es un entrenador que no ha podido compartir con muchos de los que están acá pero conoce mucho el fútbol colombiano. Él sigue mucho a los jugadores colombianos".



Sobre el partido ante Arabia Saudita, Borré mencionó que la mentalidad no es otra que ganar: "La connotación del partido, para mí en lo personal, no cambia nada. Después de lo que sufrimos en la Eliminatoria este es el primer paso y la primera piedra para lo que queremos construir en el futuro. La motivación sigue siendo la misma y el enfoque está en el objetivo grande que tenemos todos".



A nivel personal, el delantero del Frankfurt dice sentirse en un gran momento. "Hemos ido madurando. Yo he pasado por ligas que me han servido mucho para ganar experiencia y llegar con otra mentalidad a la hora de competir. El fútbol alemán le sirve mucho a uno para crecer en la parte futbolística, pero esto esto es un trabajo grupal y no podemos cargarle toda la responsabilidad a los Lucho, a los James, a estos jugadores así. Se necesita la parte grupal para poder triunfar y que estemos sólidos como selección. Eso va a ser fundamental".



Finalmente, se refirió a dos nuevas fichas de la Selección Colombia, Óscar Estupiñán y Jhon Arias, quienes se estrenan en la convocatoria tricolor. "Ellos venían haciendo las cosas muy bien y no habían tenido la oportunidad de estar en el trabajo anterior, venían haciendo goles y destacándose. Son jugadores que pueden brindarle mucho a la selección, ojalá puedan entrar rápido en el grupo para que disfruten y aporten. Están capacitados para darnos muchas alegrías".