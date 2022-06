Vélez salió en defensa de Néstor Lorenzo: 'maltratado injustamente'

Uno de los primeros en referirse a la posible llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia fue Carlos Antonio Vélez. En su momento, el periodista entregó una terna en la que se refería a un "señor X" (haciendo referencia a un técnico de selección sudamericana con contrato vigente), Matías Almeyda (que fichó en club de Grecia), y finalmente, el exasistente de José Pékerman.



Tras confirmarse la llegada de Lorenzo a la dirección técnica de la tricolor, Vélez quien fue un ácido crítico de Pékerman en la selección, sentó su postura frente al reemplazante de Reinaldo Rueda de cara al Mundial de 2026.

"El 17 de Mayo les adelanté la terna final y ahí estaba Lorenzo. Llegará con el cuerpo técnico de Melgar FC. Se divorció del pasado y sus protagonistas. No pertenece a ninguna cuerda. Fue maltratado injustamente y los dejó por fortuna. Esa es una carta decente de presentación", indicó Vélez.



En su momento, cuando entregó el nombre de Néstor Lorenzo, el periodista dijo que "Salió de las garras de la banda de (José) Pékerman y (Pascual) Lezcano. No tiene ninguna relación con ellos y dirige hoy a Melgar de Arequipa. No es de alto perfil, pero es una opción válida. Tiene en contra que de pronto se anima a volver a convocar a esos que están en curso acelerado de exjugadores".