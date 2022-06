Macnelly se destapó tras anuncio de Néstor Lorenzo: ¡No le cayó bien!

En charla con ESPN, Macnelly Torres, jugador que estuvo en el proceso de José Pékerman y Néstor Lorenzo en Selección Colombia de cara a Brasil 2014, dejó clara su postura tras la oficialización del entrenador argentino (exasistente técnico de la tricolor) como nuevo técnico del equipo nacional, de cara al proceso hacia el Mundial de 2026. No le cayó bien la noticia.



'Mac 10' valoró a Lorenzo a nivel personal, destacando su trato con los jugadores, y contó que en su periodo como asistente enfatizó en la parte defensiva. Sin embargo, su falta de experiencia como técnico en propiedad, es lo que no lo convence. Cabe recordar que el argentino está firmando con Melgar, de Perú, su primera prueba.

"Uno esperaba de pronto otro nombre para entrenador de la Selección Colombia de mayores, pero me imagino que los que toman decisiones hicieron algún análisis, pensaron de que era la persona indicada y había que apoyarlo (...) Yo soy de los que pienso que para ser el técnico de la selección debe tener muchos pergaminos, mucha experiencia y sabemos de que Néstor Lorenzo no reúne esas condiciones", dijo Macnelly.



Y contó su experiencia con el argentino: "Lo tuve como asistente y siempre era muy importante en la parte defensiva, y de los entrenadores de Pékerman era el que más participaba (...) Desde mi vivencia vi a Gabriel Wainer, quien era el que veía los equipos a enfrentar, y le presentaba un estudio a Pékerman y su grupo técnico. Ahí se planificaba".



"A Néstor (Lorenzo) lo veía más en la parte defensiva. En las convocatorias siempre se dividía, un tiempo trabajaba él la parte defensiva, otra persona (Pablo Garabello) la mitad y otra (Patricio Camps) los delanteros. Después se hacía un trabajo conjunto. En los partidos era el que más participaba en la parte táctica y daba algunas informaciones, pero en lo ofensivo muy poco", declaró 'Mac'.



Dijo también que el nuevo técnico de Colombia es "un entrenador muy tranquilo, con muy buena comunicación hacia los jugadores", pero dejó claro que no era el nombre que esperaba y que su falta de experiencia a nivel de selecciones hizo que la noticia no le cayera muy bien. "Tengo muy poco que decir como técnico encargado porque para mí no es lo mismo que estar bajo la sombra de un técnico y ya ser en propiedad".



Por otro lado, Macnelly se refirió a la llegada de Luis Amaranto Perea como asistente de Lorenzo: "Creería que él lo pidió. Cuando uno llega a un puesto tan importante uno no se debería dejar imponer ninguna ficha y menos en el cuerpo técnico. Amaranto también estuvo con nosotros en ese proceso, tuvo sus estudios y algunas experiencia en Colombia".