Sorpresiva llegada de Néstor Lorenzo a Colombia: ¿avance o retroceso?

La Selección Colombia ya empezará a trazar todo el trabajo, para lo que serán los próximos años, pensando en el objetivo principal: el Mundial de 2026. El Comité Ejecutivo se pronunció, luego del caos que dejó la eliminación a Catar 2022, donde la tricolor brillará por su ausencia. Un viejo conocido, Néstor Lorenzo comandará, en propiedad, el equipo nacional.

Un nombre que incluso, estaba fuera del radar del más experto o allegado a la tricolor. En medio del hermetismo, se empezó a filtrar, pero, con cierto recelo. Queda en el aire si hubo arrepentimiento o no de lo realizado en los últimos cuatro años, donde se marcó un punto de inflexión en el proceso de la Selección Colombia de mayores.



Cuatro años en los que Colombia cambió de técnico dos veces, uno de ellos, se demoró en llegar (Queiroz), donde no aguantaron la derrota y mil historias más en torno a su salida. Luego, Rueda no pudo recomponer el camino, pese a tener una Selección llena de capacidades en la cancha, con alternativas, donde solo se atrevió a variar el esquema cuando era tarde.



Desde la confirmación de la no asistencia a Catar 2022, se sabía el destino. El vallecaucano no continuaría y la baraja de candidatos daban uno y mil nombres, pero ¿es Néstor Lorenzo el ideal para conducir el proceso de Colombia?



A su favor, seguramente, tendrá todo. Conoce el entorno, el ambiente y varios de los jugadores de la tricolor. No serán en vano los seis años que estuvo como asistente de Pékerman, pese a su limitada experiencia como entrenador en propiedad. Además, podría darle ese giro, desde lo deportivo, para asumir un proceso, junto con Amaranto Pérea, preparado y que conoce el entorno.



Sin embargo, queda en la duda si hubo o no error por parte de la Selección al salir de Pékerman, en su momento, para darle otro aire al equipo, el cual no terminó en buen desenlace. Cuatro años después, la decisión podría dejar en el aire cierto arrepentimiento, de un proceso truncado, que dio una época en el fútbol colombiano, donde se regresó a los Mundiales, pese a no conquistar un título.