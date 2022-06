Lorenzo, DT sorpresa de Colombia: ¿qué tiene que ver el caso Ecuador?

A pesar de que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que se iban a tomar un tiempo prudente para elegir al nuevo seleccionador de mayores, este jueves 2 de junio se oficializó la designación de Néstor Lorenzo como nuevo director técnico.



El entrenador argentino estará por los próximos cuatro años a cargo de la Selección, con el objetivo de clasificar al próximo Mundial de la FIFA, que se celebrará en 2026.



La noticia tomó de sorpresa a propios y extraños. Si bien se venía hablando de Lorenzo como candidato a la Selección, nadie esperaba un nombramiento de entrenador por estas fechas. Incluso se decía que el entrenador iba a esperar a la serie de Melgar, club que venía dirigiendo en Perú, contra Deportivo Cali por Copa Sudamericana, para luego mirar si llegaba a Colombia.



¿Qué pudo haber adelantado la decisión de nombrar a Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia?



En medio de los comentarios, rumores y suposiciones, saltó la versión de que el nombramiento de Lorenzo en Colombia pueda ser por prevención y por estar alerta ante el caso de la selección de Ecuador, que tiene que resolver la FIFA en los próximos días.



La selección ecuatoriana está envuelta en una denuncia realizada por la Federación Chilena (ANFP), por una aparente falsedad de documentos e inscripción indebida del defensor Byron Castillo, quien sería colombiano y no ecuatoriano.



Aunque en Ecuador están tranquilos, pues creen que la denuncia será desestimada, desde otros rincones del continente aseguran que la FIFA fallaría en contra de los ecuatorianos, quitándole los puntos que sumó en las Eliminatorias Sudamericanas cuando alineó a Castillo, lo que la dejaría afuera del Mundial de Catar 2022.



En caso de quitarle los puntos a Ecuador, esas unidades no pasarían a otras selecciones. Así, Perú clasificaría directamente al Mundial y sería Colombia la que eventualmente tenga que jugar el repechaje contra un representante de Asia, que saldrá del duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.



Todo sería muy rápido, pues se espera que el próximo 5 de junio la FIFA saque un comunicado con la decisión final. Ahí se sabrá si Ecuador juega el Mundial o no, y a partir de ahí llegarían noticias a Perú y a Colombia.



Por eso, en la Federación habrían decidido ser precavidos en caso de un fallo negativo para Ecuador y positivo para Colombia: tener técnico en propiedad por si hay otra carta por jugarse para clasificar al Mundial de Catar 2022.