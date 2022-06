DT colombiano que postulaban para la selección habló de Néstor Lorenzo

El técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, era uno de los entrenadores colombianos que proponían para dirigir a la selección nacional. Luego de confirmarse la llegada del argentino Néstor Lorenzo, exasistente de José Pékerman, el ibaguereño dejó un mensaje para el país. En charla con Primer Toque, de Win Sports, dijo estar dispuesto a colaborarle, pero sobre todo, a apoyarlo en el proceso que iniciará pensando en el Mundial de 2026.

"Como colombiano aspiro a que se haga un buen proceso, a que se consigan los objetivos. Ustedes y yo sabemos que no ir al Mundial nos perjudica a todos. Le deseamos lo mejor y estaremos atentos a colaborarle en lo que podamos desde nuestro punto de vista. El profesor Lorenzo necesita el apoyo de todo el país y el ambiente futbolero para cristalizar eso, clasificar a los mundiales y volver a ser protagonistas en Copa América. Le auguramos los mejores éxitos", dijo Torres.



Cabe recordar que un sector de la prensa y algunos aficionados a través de redes sociales, proponían a Hernán Torres (Tolima) y Alberto Gamero (Millonarios) para asumir la dirección técnica de la tricolor tras la salida de Reinaldo Rueda. Al final, la FCF se decidió por otro técnico extranjero.



"Si lo eligieron tienen que dejarlo trabajar y tienen que creer en el proyecto. Un proceso de selección se tiene que afianzar, no que porque no se tengan resultados positivos ya se tome la decisión de sacar al técnico y que no sirve el proyecto. Hoy inician con el profesor Lorenzo, que lo continúen, lo sigan y lo dejen realizar. Será sólido para todos y da estabilidad. El fútbol no es fácil y hay tropiezos, hay que tener fe y convicción", repuntó Hernán.