Arias: ‘tenemos oportunidad con Ecuador y ganamos, es lo importante’

Colombia tuvo una destacada actuación en la noche del lunes, al vencer 3-0 a Bolivia por la fecha 2 del grupo A de la Copa América Femenina 2022, pensando en clasificar como primeras de la zona, para luego enfocarse en las finales que se realizarán en la ciudad de Bucaramanga. Luego del triunfo, la defensora Daniela Arias, se vio muy feliz por anotar el tanto final con el que se selló la victoria.

“Muy feliz, agradecida con Dios, porque primero me permite estar acá en selección con un grupo maravilloso y segundo, ¿a quién no le gusta marcar con selección? Creo que es un sueño, me siento feliz de poderle aportar al equipo, pero para mi lo que se hizo es admirable, porque a pesar de que tuvimos muchas opciones y no pudimos concretar, el equipo respondió de muy buena manera”.

Resaltó la importancia de sacar el arco en cero: “muy positivo; con la línea defensiva se hablaba de que en los últimos partidos nos han venido marcando, pero hemos ido avanzando en esta parte. El profe se ha enfocado mucho, siento que hemos evolucionado un montón, tuvimos una desatención donde nos cogieron mal paradas, pero de los errores se aprende y estoy segura de que vamos a seguir trabajando mucho más fuerte, para mantener el arco en cero”.

Habló del próximo rival, Ecuador: “lo he venido diciendo, el equipo la verdad se ha hecho mucho más fuerte, los partidos amistosos nos han servido un montón, ya tendremos el espacio para estudiar mucho mejor a Ecuador, vamos partido a partido, ya las hemos enfrentado en partidos amistosos, hemos tenido la oportunidad de enfrentarlas”

“Sabemos que Ecuador es un rival que le gusta tocar el balón, también saben con el mismo en los pies y que no nos podemos confiar. Esos últimos partidos defensivamente han gustado un montón, hay que seguir por la misma línea y contrarrestar el juego de ellas”, complementó la defensora.

Destacó el trabajo de las rivales: “siento que Bolivia es un equipo organizado, nosotras insistimos, fue un partido muy positivo, el no haber ganado por mayor diferencia no significa que haya sido malo, hoy tenemos 6 puntos, estamos primeras en la tabla, el objetivo es pasar de primeras, pero en realidad el equipo está tranquilo. Bolivia hizo su trabajo, lamentablemente no nos llegó el gol, pues para mi no es preocupación, porque es un juego más, tenemos otra oportunidad con Ecuador y ganamos que es lo importante".

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15