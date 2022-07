¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en Copa América 2022? Rival y fecha

La Selección Colombia ha superado su segundo examen en la Copa América Femenina 2022, tras vencer por 3-0 a Bolivia. En el estreno había superado por 4-2 a Paraguay.

El equipo de Nelson Abadía es líder del grupo A con 6 unidades, ha marcado 7 goles y ha recibido dos y con ese balance confirma su rol de favorito.



Ahora tendrá un nuevo examen, que viene mediado por un descanso largo, debido a que descansará en la siguiente fecha de su zona.



El 14 de julio se enfrentan Paraguay vs Bolivia (4:00 p.m.) y Chile vs Ecuador (7:00 p.m.).



De esta manera, el siguiente reto de Colombia se cumplirá así:



Colombia vs Ecuador

​Fecha: 17 de julio de 2022

Hora: 7:00 p.m.

​Estadio: Centenario de Armenia

TV: DirecTV Sports, Win Sports+ y Señal Colombia