Inspiración de Leicy salvó la noche: así fue goleada de Colombia, 1x1

La Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia, el rival más débil del grupo A en la Copa América Femenina 2022. El resultado es bueno, pero la sensación final es que pudo hacerse más daño para mejorar en la diferencia de gol. Así vimos el triunfo nacional, que supone 6 puntos y el primer lugar de la zona:

Catalina Pérez- 6

Apenas si la probó un rival que tuvo, en 90 minutos, un par de acercamientos.



Jorelyn Carabalí- 6

Cumplió su responsabilidad, poca exigencia



Daniela Arias-6

Un par de aproximaciones del rival, ninguna para perder la cabeza. Su revancha fue aparecer en el tercer gol de Colombia, en el tiro de esquina de Leicy Santos.



Manuela Vanegas-6

Cumplió en las coberturas, generó el penalti que desperdició Usme, punto alto.



Mónica Ramos- 6

Poco trabajo en la marca, pocas asociaciones efectivas en ataque



Daniela Montoya- 5

Contra un rival que poco atacó dispuso de opciones que no supo capitalizar.. venía de un doblete, normal que se espere más de ella.



Lorena Bedoya-6

Otro punto bajo en la tarea de ataque, pero cumplió su rol



Diana Ospina-5

En teoría debía ser una opción de llegada por sorpresa al área rival, pero no pudo cumplirlo



Catalina Usme-5

Un partido para ella, para su remate de media distancia, para su efectividad... que no llegó. Falló un penalti.



Linda Caicedo-6

La única sorpresa, la chispa del ataque: metió buenos centros que se desaprovecharon y su mejor opción salió desviada.



Leicy Santos-7

Autora del gol que le dio tres puntos a Colombia en su segunda salida y además fue quien dio la asistencia para el gol de cabeza de Arias. Su inspiración salvó la noche.



Mayra Ramírez por Bedoya

Minuto 57- 6

Mejoró Colombia con su ingreso, tuvo un par de llegadas, generó el autogol y desatoró el ataque: antes de ella se ganaba apenas 1-0, después fue un 3-0.