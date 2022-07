Leicy Santos, la figura del partido: ‘nos faltó concretar situaciones’

Colombia celebró de a tres y se puso en lo más alto del Grupo A. En su zona, jugaba un mano a mano con Ecuador que goleó con un marcador exorbitante a Bolivia en la primera fecha con un resultado de 6-1. Las dirigidas por Emily Lima descansaron en esta fecha y esa era la oportunidad para que las de Nelson Abadía se pusieran en la cima con seis unidades.

Contra Bolivia, el rival más débil de la zona, no podían perder unidades. Aunque se esperaba una goleada similar a la que obtuvieron las ecuatorianas, el partido culminó con un 0-3 a favor de Colombia que en el fixture del partido aparecía como visitante, pese a ser anfitrionas de esta presente Copa América. Muchos puntos altos en el combinado nacional, pero con una jugadora que resaltó durante los 90 minutos como Leicy Santos.

La jugadora del Atlético de Madrid abrió la cuenta en un momento preciso por la gran superioridad numérica que ponía Rosana Gómez, estratega de Bolivia en su sistema de juego que fue defenderse a lo largo de los 90 minutos. Sin la posibilidad de meterse al área por una zaga defensiva alta, Leicy Santos intentó con remates lejanos, uno que dio sus frutos a los 20 minutos.

Leicy Santos fue la más atrevida, y así como en el encuentro ante Paraguay, fue la jugadora que marcó el ritmo del partido. A partir de su tenencia del balón la Selección Colombia se adueñaba del compromiso, y todo pasaba por la de Lorica, Córdoba. Además, Leicy también dio la asistencia para el tercer y definitivo tanto de Daniela Arias.

Una vez culminó el partido con victoria para Colombia, Leicy Santos habló para el canal Win Sports + en donde analizó el triunfo, llegó a la conclusión de que les costó marcar y que deben trabajar la finalización, además de elogiar el trabajo de Bolivia en estos dos compromisos pese a las goleadas que encajaron.

Empezó diciendo, ‘nos vamos felices porque la idea en estos torneos es sumar de a tres. Sí es verdad que por momentos el partido se nos fue complicando mucho porque erramos muchas ocasiones de gol. Esta semana que vamos a tener que es una semana larguita ya que descansamos la próxima fecha vamos a trabajar mucho en esas falencias que tuvimos hoy’.

Posteriormente, le preguntaron por su rival, Bolivia, del que dijo que ya no es la misma selección de antes, ‘desde que lo vi incluso en el partido contra Ecuador, me parece que el partido fue bastante mentiroso un poco el resultado porque creo que Bolivia vino a plantear otra cosa diferente a lo que teníamos acostumbrados de Bolivia.



Este Bolivia quiere jugar más el balón, quiere proponer un poco más de fútbol y eso la verdad me gusta. Me gusta que el fútbol evolucionado de esa forma. Sí es cierto que nosotras tuvimos mucho dominio de balón y del partido como tal, pero sí nos faltó concretar muchas más ocasiones’. Y es que no es un dato menor que Colombia disparó 26 veces, a lo largo del juego, y tuvo ocho remates al arco.

Finalmente, 16,000 espectadores atendieron al Estadio Pascual Guerrero para ver la victoria, Leicy Santos dejó un mensaje para los aficionados, ‘gracias por toda esta gente que viene a acompañarnos, por hacer parte del partido. La gente se involucra de todas las formas, veo que gritan que hay olas, eso es muy bonito. Eso en el campo se transmite y la verdad es que estemos listas para seguir gozando esta fiesta’.