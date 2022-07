Andrés Usme sobre el inicio de la Copa: ‘Empezamos como tenía que ser’

La Copa América Femenina sigue en marcha y uno de los que vive el torneo con gran pasión es el actual campeón del fútbol femenino, Andrés Usme, quien dialogó en exclusiva con FUTBOLRED, sobre el torneo, la selección y la actualidad del elenco escarlata.

Bienvenido profesor ¿Cómo vivió el inicio de esta Copa América, que tiene a varias de sus jugadoras y a su hermana?

A.U: Muy contentos primero de tenerla aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, Cali con mayor razón se ha caracterizado por ser una ciudad futbolera y que le gusta el fútbol femenino. Empezamos como tenía que ser, había que ganar y se hizo, un torneo tan corto con un margen de error que es casi nulo, para poder lograr los objetivos es demasiado importante comenzar ganando y esperando lo que será hoy el partido contra Bolivia, que sea con una victoria más.

¿Cómo vio la preparación de Colombia con los amistosos?

A.U: El profe ha tenido una base que ha venido trabajando desde hace tiempo con jugadoras de experiencia y muy jóvenes, creo que es una selección bastante competitiva, obviamente era enfrentarse al mejor equipo del mundo que es Estados Unidos, es la mejor forma de mirar que tanto se ha avanzado o no, obviamente se sabe que es un rival muy fuerte y va a desnudar todo lo que uno pueda tener como falla.



Igual siempre sacar el lado positivo de todo, tener las mejores para preparar un evento tan importante como lo es la Copa América, con el objetivo de ser campeonas, volver a un Mundial y Juegos Olímpicos, que es el objetivo de la selección.



¿Qué tiene que hacer la selección para llegar a la final?

A.U: El margen para poder clasificar es muy bueno, hay una buena cantidad de cupos para poder acceder al Mundial y los Juegos Olímpicos, estando en la final, ya te asegura que estén en ambos torneos. Creo que una cosa importante es poder pasar de primeros en esta primera fase, lo más seguro es que Brasil clasifique como primero en el otro grupo. Uno siempre quiere evitar al brasilero, no es que no sea fácil sino porque al final es el referente en Sudamérica en selección y clubes, pero la brecha cada vez se ha acortado más.

¿Cómo ha visto el nivel de las demás selecciones luego de la primera fecha y la evolución del fútbol femenino?

A.U: Estamos ante un punto que veo muy importante en el fútbol femenino, no solamente en nuestro país sino también en toda Sudamérica. Brasil es el gran referente como lo dije, el país donde creo que vienen haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, no solo en el fútbol profesional como tal, sino en las divisiones menores con los procesos.



Luego el fortalecimiento de las ligas profesionales en el resto de los países le ha aportado mucho al nivel, vemos selecciones bien estructuradas, con un buen despliegue, conceptos tácticos importantes; la verdad ha presentado cosas muy positivas, renovación, jugadoras jóvenes que vienen haciendo las cosas bien. Es un buen nivel.



¿Sueña con dirigir a la selección algún día?

A.U: El sueño de todo técnico sea de hombres o mujeres, es en algún momento estar en la selección, no es una campaña para, pero obviamente si se da la oportunidad, creo que cualquier persona o entrenador estaría dichoso de poderlo hacer, siempre será un orgullo poder representar al país, si el momento se da sería maravilloso. En Colombia hay técnicos muy capacitados, que tienen un gran recorrido, obviamente siempre estaré abierto a esa posibilidad.

¿Qué significa para usted el fútbol femenino?

A.U: Mucha gente llega al fútbol femenino buscando un espacio en el masculino. He encontrado en el femenino la posibilidad de ser un mejor entrenador, me gusta la causa por la que estoy luchando, además con mi hermana siempre he estado de cerca y he vivido con ella todo lo que ha pasado a lo largo de esos años; me siento una persona responsable de que el fútbol femenino crezca, me encanta, cada vez disfrutas el hecho de trabajar con mujeres.



Por una razón importante, hemos visto al fútbol femenino de que las jugadoras no deben jugar fútbol porque se lesionan o no sé qué otra cosa, pero yo veo una proyección inmensa, los que nos tenemos que preparar somo nosotros para darle buenas herramientas a las niñas, fortalecerlas para que tenga una vida deportiva grande y al final, el futuro es esto y en Colombia si siguen por donde va y empiezan a desarrollar procesos mucho mejor en la base, podemos ser potencia mundial.



¿Cuándo su hermana está con la selección, qué consejos le da como hermano y entrenador?

A.U: Como hermano el apoyo, la moral, muy desde lo emocional, porque al final somos familia y es un espacio diferente que compartimos, y siempre hemos tenido una dinámica desde mucho antes de que trabajáramos juntos de que veo el partido y trato de conociendo como la conozco de decirle que debe mejorar, detalles dentro del campo que debe corregir y una retroalimentación general.

¿Qué se ha podido analizar a profundidad de la consecución del último título?

A.U: Fue un torneo realmente muy bueno, nos dejó cosas demasiado positivas en general, lo vivido en la final fue algo inédito, se quedará siempre en nuestros corazones todo lo que pasó. Ahora ya estamos pensando en lo que será la Copa Libertadores, el tema de la liga está demasiado enredado, entonces no contamos en estos momentos con eso, pero ahora trabajaremos duro por la copa, como siempre lo hemos hecho de ir, competir bien y tratar de obtener el mayor logro que es ser campeones, un sueño que no solamente es nuestro sino también de toda la hinchada e institución.

Para finalizar ¿Cómo se prepara el equipo para eso y si habrá refuerzos?

A.U: Nosotros estamos ahí tratando de mirar la posibilidad de traer dos o tres niñas más, aún no tenemos nombres, pero estamos trabajando sobre algunos aspectos; lo mismo que hemos hecho siempre realmente; adaptamos al trabajo a competir dos o tres meses al año y el resto hacer preparación, no es un campo que sea desconocido. Obviamente quisiéramos que existiera la liga, porque competir siempre será mejor, pero vamos lo que hemos hecho siempre, jugar contra hombres y buscar partidos amistosos para que lleguemos de la mejor forma a la copa.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15