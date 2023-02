Daniel Luna entró en defensa de Ángel: 'Que yo sepa, no hubo peleas'

Justo en el día que Tomás Ángel anotó dos goles para guiar el triunfo de Atlético Nacional para la obtención de un nuevo título como la Superliga BetPlay, aparecieron unas declaraciones curiosas y hasta venenosas por parte de Héctor Cárdenas. El director técnico de la Selección Colombia Sub-20 comentó que la presencia de Tomás en el camerino demostraba la mala relación entre los jugadores y compañeros del delantero.



Tomás Ángel, uno de los capitanes de la Selección Colombia Sub-20, el goleador del proceso con ocho goles, y uno de los referentes del proceso con Héctor Cárdenas se quedó afuera y aprovechó su estadía en Atlético Nacional para, justo en el momento del Sudamericano, sumar minutos en la cancha y dos tantos importantes que carecían.

Sin embargo, por esas estadísticas con la Selección Colombia Sub-20 abrieron la discusión del por qué no fue tenido en cuenta para disputar el Sudamericano de la categoría si los números lo apoyan tanto. Jorge Cabezas explotó en el Hexagonal Final, Juan David Fuentes que anotó un gol, Isaac Zuleta de poca regularidad y un Ricardo Caraballo que llegaba con una bolsa de goles en el Barranquilla FC no pudo demostrar su poderío. ¿Por qué no estuvo Tomás Ángel entonces?



Héctor Cárdenas dio una explicación justo después de su doblete contra el Deportivo Pereira sobre Tomás Ángel. No fue por Zuleta, por Caraballo, por Cabezas o por Fuentes, pues su declaración para el programa Planeta Fútbol de Antena 2 fue muy curiosa, no sin antes felicitar a Tomás por sus goles, "que tenga muchas más de esas presentaciones porque no solo va a ser visible para Nacional sino para la Selección", señaló.



Sin embargo, después sentenció la razón de su no convocatoria, "manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos... es importante fortalecer los lazos de amistad", unas palabras curiosas que señalaban una posible mala relación con sus compañeros de Selección Colombia.



Tomás Ángel fue el primero en desmentir el tema de la mala relación diciendo claramente que era mentira, y sumado a ello, compañeros como Ricardo Caraballo, Miguel Monsalve y Daniel Luna le enviaron mensajes de felicitaciones al delantero de Atlético Nacional por el título y por sus dos anotaciones en la Superliga. Precisamente Luna, ex Deportivo Cali y ahora en el Real Mallorca apareció para esclarecer el tema. Que un compañero lo diga, ya es una razón de peso para pensar que no hay ningún problema entre Tomás y los integrantes del combinado nacional.



Daniel Luna habló en el VBar de Caracol donde explicó contundentemente, "con Tomás nunca tuvimos ningún problema en lo personal. Fui muy cercano a él, es una gran persona y excelente jugador. No me importan las razones de lo que pasen con él, son temas que nosotros no nos incumben. Que yo sepa tampoco se peleó con alguien". Las reacciones de Héctor Cárdenas resultan muy curiosas en estos momentos. Además, Ángel en ESPN mencionó, "la razón que me dieron fueron los pocos minutos de juego y jugar en Nacional no es fácil. La convivencia no me parece algo correcto porque podés hablar con el que quieras, te doy ejemplos, Manyoma, Luna, Édier, Salazar, Monsalve les escribía en cada partido deseándoles suerte porque siempre los acompañé". Sumado a ello, esclareció que no hubo ningún problema con Jorge Cabezas.