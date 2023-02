Tomás Ángel responde a polémico comentario de Cárdenas: 'Es mentira'

Por mucho que quieran bajarle el perfil es imposible evitar que llegue el mensaje: el partido de Tomás Ángel en la final de la Superliga contra Deportivo Pereira, es un cuestionamiento directo a la decisión de Héctor Cárdenas de marginarlo de la Selección Colombia Sub-20. Nada que hacer.

Hay acuerdo total entre los analistas sobre la notable presentación del jugador, de 19 años, que con un doblete y certeras definiciones dirigió la remontada del verde en un partido que acabó 4-3 gracias, en gran parte, al joven atacante.



En ese panorama es difícil preguntarse por qué no hizo parte del Sudamericano Sub-20, más allá de que sin él se haya logrado el cupo al Mundial de Indonesia.



El técnico Cárdenas lo excluyó en beneficio de un Jhon Jader Durán que tampoco jugó porque fue vendido a Aston Villa y dejó la concentración, un Caraballo, un Fuentes y un Zuleta muy decepcionantes. Solo se salvó entre los delanteros Cabezas Hurtado.



Pero no contento con esa ya muy polémica decisión, Cárdenas hizo la sugerencia en Antena 2 de haber dejado fuera a un jugador a todas luces más efectivo, que además es el goleador de su proceso (8 tantos), por algún tipo de problema de convivencia.

Ángel, el más solicitado en los medios después del título, escuchó el comentario y sin esconderse contestó: "Es mentira, cualquier jugador de la Selección puede decir qué calidad de persona soy", dijo en el Vbar de Caracol Radio.



Incluso lejos de sus compañeros mantuvo el contacto con ellos: "Siempre estuve con el equipo a la distancia, los muchachos lo saben. Hable todo el tiempo con Castillo Manyoma, Luna, Monsalve... a todos siempre mandándoles la mejor energía", añadió.



Ángel reaccionó con algo de desconcierto, recordó que fue capitán del equipo yo fui capitán del equipo, lo que no tendría sentido si tuviera mala relación con el grupo y se quedó muy decepcionado de no jugar el Sudamericano pero siempre se cuidó de no entra en polémicas.



"Las decisiones que tomen no las puedo controlar", dijo. "No he hablado con él (Cárdenas), he estado concentrado en Atlético Nacional", añadió.