Carlos Antonio Vélez cargó contra Ángel: 'Se lo tiene que ganar solo'

Tomás Ángel no fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 que se destacó en el Sudamericano de la categoría como uno de los cuatro clasificados para disputar el Mundial Sub-20 en Indonesia. Clasificaron como terceros sin un delantero clave en la primera fase en donde Ángel pudo haber estado. Un polivalente y polifuncional jugador que puede jugar de '9', por los costados o atrás del delantero.



Durante ese momento, mientras sus compañeros luchaban por clasificar al certamen mundialista de Indonesia, Tomás Ángel estaba ganando minutos y protagonismo en la Liga BetPlay 2023-I con Paulo Autuori que le dio la confianza. En la Superliga, ingresó desde muy temprano en la primera parte y anotó un doblete para guiar el triunfo de Atlético Nacional.

Dejó buenas sensaciones dentro del terreno de juego enfrentando al Deportivo Pereira, y en cuestión de minutos, marcó un doblete vital que le dio ilusiones a Atlético Nacional de conseguir su título número 32 en su laureado palmarés. Pero, las voces que rodean a Tomás Ángel siguen dejando también el nombre de su padre, Juan Pablo Ángel, ícono del fútbol colombiano.



Que debe seguir los pasos de su padre, que no ha contado con la suerte de su padre, y demás cosas que cada vez suena con el protagonismo de Tomás Ángel en las canchas, y es justamente lo que le criticó Carlos Antonio Vélez, pese a destacar sus dos goles y su calidad, pero con la necesidad de que el juvenil de 19 años, que cumplirá 20 justamente el 20 de febrero se desligue de Juan Pablo Ángel para crear su propia historia en el balompié.

Hijo de un referente del fútbol colombiano no solo en el país sino en el mundo, Tomás Ángel dialogó con su padre, Juan Pablo en donde le mencionó que sería una gran noche, pero ese amorío demuestra lo ligado que está al ex Nacional, River Plate y Aston Villa entre otros clubes. Carlos Antonio Vélez en su programa, Palabras Mayores señaló que, "se tiene que destetar de la imagen del padre. Juan Pablo es una institución en Nacional, es un emblema del fútbol colombiano, es un ícono indiscutible con una historia legendaria. Tiene que entender que él se llama Tomás Ángel, no se llama Juan Pablo Ángel. Él se lo tiene que ganar solo, se tiene que armar su propia historia. No puede pensar que hay una obligación para con él, por el hecho de lo que fue el padre” afirmó Vélez.



Cada vez que Tomás Ángel suma minutos se habla de la posibilidad de dejar huella como su padre, pero para eso, para el periodista de RCN, el juvenil debe crear su propia historia y alejarse de esos rumores que lo acercan a Juan Pablo. Todavía es muy temprano para compararlo y no es para nada certero hacerlo. Sin embargo, Vélez también destacó la buena participación de Tomás, pero sí aseguró que no está en condiciones para jugar en una concreta posición.



Puede jugar por los costados por donde demostró su calidad contra el Deportivo Pereira, o como '9', pero es en esa zona donde no le ha ido de la mejor manera. Carlos Antonio Vélez referenció, "claro que tiene condiciones, las está demostrando de a poco, a mi me parece muy bueno lo de anoche jugando por fuera. Ahí va tener que jugar porque como nueve hay 20 mejores. En cambio por las bandas puede ser un jugador importante y anoche lo fue. Pero la experiencia me ha indicado que esto tiene que ser continuo. Si lo que hizo anoche lo refrenda partido a partido ganó. Pero tiene que hacerlo en esa posición porque no es un jugador para cumplir la misión de nueve”.



Con este encuentro, seguramente Paulo Autuori le dará más confianza a Tomás Ángel en los próximos partidos. Demostró ser un gran acompañante para Jefferson Duque que poco pesó con o sin Tomás y gana puntos para quedarse con la titularidad. Ángel le respondió completamente y se espera que siga recibiendo mucho protagonismo.