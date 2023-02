Thierry Henry felicitó a Tomás Ángel tras su doblete: ¿Qué le dijo?

Tomás Ángel fue una de las figuras de Atlético Nacional en la final de Superliga, que su equipo ganó en el Atanasio Girardot frente al Deportivo Pereira en la noche del jueves.



El delantero verdolaga ingresó antes de terminar el primer tiempo y en el segundo se despachó con doblete, para poner el 2-2 parcial. Su equipo ganó 4-3 (global 5-3) y se llevó el título en una noche redonda para Ángel.



En diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, Tomás contó detalles de la charla con su papá, Juan Pablo Ángel, y reveló algunos mensajes de felicitación tras su doblete. Uno de ellos, el del francés Thierry Henry.

"Fue muy bonito. Apenas se acabó el partido lo primero que hice fue llamarlo y no sabía que estaba en el estadio, me enteré al llegar a casa. Nos dimos un abrazo que me conmovió", dijo Tomás sobre el encuentro con Juan Pablo. "Su historia ya acabó y esta es mi historia, y desde ahora en adelante van a venir muchos goles porque ya se destapó el arco".



El delantero también reveló que su papá es cábala antes de un partido. "A manera de cábala en cada partido, cuando voy camino al estadio, hablamos un rato y ayer se lo dije, sentía algo en el cuerpo que me decía que iba a hacer gol".



Tomás Ángel contó los mensajes que le llegaron desde Europa y que en buena manera lo motivaron después de alzar el trofeo con Nacional. "De personas cercanas a mí, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, que han visto lo duro que ha sido para mí. Por ahí un personaje muy especial para mí y que lo admiro un montón es Thierry Henry, me mandó un audio y me felicitó por los goles", contó.