¿Y si Colombia vence a Brasil? ¿Si pierde? Así clasificaría en Sub-20

Brasil y Colombia tienen esa relación distinta, esa simpatía difícil de explicar, que hace que los unos llenen los estadios de los otros y los alienten como un nacional más. Ahora visto lo visto en el Sudamericano Sub 20, ese vínculo puede ser más fuerte.

Brasil despejó el camino en el grupo A para el dubitativo equipos de Héctor Cárdenas y le permitió llegar a la definición de los clasificados al hexagonal con todo el futuro en sus manos. el 3-1 contra Argentina fue un resultado ideal.



Ahora la situación es clara: Paraguay, al que solo le queda un partido, ya tiene pie en la siguiente fase del Sudamericano con 7 puntos. Y Brasil, con 6 y un partido menos, casi que se asegurará si este miércoles (7:30 p.m.) empata contra Colombia. Pero justo entonces podría romperse la hermandad...



En esta penúltima fecha se cruzan Argentina Vs. Perú y Colombia Vs. Brasil, con Paraguay en turno de descanso. Una victoria será todo lo que necesite la selección local para espantar las dudas sobre su desempeño pues completará 7 unidades. Pero el de en frente es el mejor equipo del campeonato y la bestia negra en todas las categorías.



Por eso, aunque suene a pesimismo, hay que contar con uno o incluso con ningún punto en esta jornada. Y en ese caso, ¿podría clasificar Colombia? Sí, claro.



Aquí lo primero es que el débil equipo de Javier Mascherano pierda y entonces se irá con Perú a casa (después de cumplir el calendario) y automáticamente le dará el cupo a la tricolor. Aquí a los argentinos les convendría una victoria brasileña y tres puntos propios para conservar la opción de clasificación hasta el final... pero ese es su problema, el nuestro es sumar para no depender de nadie.



¿Y qué pasa si Argentina empata o gana y Colombia no gana? Que el tercer cupo de la zona se define en el duelo del viernes y en el duelo directo entre ambos: a Colombia le bastará un empate, pero la derrita lo elimina definitivamente.