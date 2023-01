Paraguay clasificado, Brasil cerca: resultados y posiciones Grupo A

Tercera jornada del Sudamericano Sub-20 en el Grupo A y con una Colombia que estuvo como espectador esperando resultados en Paraguay vs Perú y Argentina vs Brasil que los beneficiara. Los dirigidos por Héctor Cárdenas descansaron, mientras que paraguayos y brasileños buscaban la manera de sellar sus clasificaciones respectivas.



Todavía falta in poco para que Brasil pase a la siguiente ronda y el próximo partido será de hecho contra Colombia con ambas selecciones necesitadas de unidades para sellar sus pasos al hexagonal final. Por ahora, en todo el Sudamericano solo hay un combinado que ya saluda la siguiente fase más cerca de conseguir un boleto al Mundial de Indonesia. Paraguay sumó contra Perú y entró en la discusión por el título.

Resultados del Grupo A:



Paraguay 1-0 Perú

Argentina 1-3 Brasil



Tabla de posiciones del Grupo A:



1. Paraguay 7pts (+2)

2. Brasil 6pts (+5)

3. Colombia 4pts (+1)

4. Argentina 0pts (-3)

5. Perú 0pts (-5)