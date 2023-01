Brasil analiza un partido difícil ante Colombia: 'Un gran adversario'

Colombia llega descansado después de no ver actividad en la segunda jornada del Sudamericano Sub-20 del que es anfitrión y espera pronto sellar su clasificación al Hexagonal Final donde ya están instalados Paraguay y Brasil quienes lideran el Grupo A con siete y seis puntos respectivamente. Para los colombianos, el tercer partido contra los brasileños será un partido más que clave en busca de acompañar a los recientemente clasificados y por esta razón, no hay superioridad entre uno y otro.



Brasil quiere obtener puntaje perfecto en el Grupo A después de superar a Perú y a Argentina en el Estadio Pascual Guerrero. Ahora, esperan sumar otros tres puntos contra Colombia, pero en la cabeza de los brasileños saben que no será un partido para nada sencillo.

Realidades distintas con un Brasil ya clasificado y una Selección Colombia como anfitriona que espera sumar de a tres para encaminar su paso al Hexagonal Final con tranquilidad. Pero, tampoco será un juego sencillo y eso lo sabe Héctor Cárdenas. Ramón Menezes, director técnico de la 'Canarinha' sabe que será difícil enfrentar a los locales con el apoyo de su hinchada. Clasificados ya, hubo euforia por estar en la siguiente fase, algo mesurado, pues ya piensan en el encuentro del miércoles 25 de enero a las 7:30 de la noche hora colombiana.



En zona mixta, Ramón Menezes referenció lo que será ese juego contra los colombianos que necesitan sumar de a tres. "Es un gran adversario, es el anfitrión, está en su casa y tendrá el apoyo de su hinchada. Esperamos hacer un gran partido”, aseveró el director técnico de Brasil.



Otro de los brasileños que dio detalles del partido contra Colombia es Andrey Santos, capitán y nueva joya del Chelsea de Inglaterra quien reiteró lo difícil que será medirse ante los locales, y como si fuera poco, explicó que ya los había enfrentado en un encuentro cerrado, pero con triunfo de la 'Canarinha', “Colombia es un rival muy difícil. Ya jugué contra ellos, un gran partido, felizmente ganamos 3-2 y pude marcar también. Pero ahora vamos a descansar y a estudiar a Colombia porque tendremos un juego muy difícil en frente. Brasil, así esté clasificada, siempre va a tratar de ganar y la mejor forma de respetar al rival es jugar fútbol brasileño normal”.



Además, el goleador de la selección de Brasil, Vitor Roque, quien convirtió doblete contra Perú y uno ante Argentina, comentó que, “ahora vamos a descansar y a pensar en Colombia, trabajar enfocados en eso y desempeñarnos de la mejor manera para ayudar a Brasil”. Los brasileños ya están instalados en el Hexagonal Final, mientras que Colombia tiene seis puntos en juego en busca de sellar su entrada. El solo hecho de conseguir los tres puntos los clasificaría dejando a Argentina y Perú sin chanches.