Brasil venció a Argentina y lo dejó al borde de la eliminación

En la noche de este lunes, la Selección de Brasil venció 3-1 a su similar de Argentina, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la tercera jornada del grupo A del Campeonato Sudamericano Sub-20, que se realiza en Colombia. En un compromiso donde el Scratch no tuvo muchos inconvenientes, poniendo un pie en la segunda fase del torneo.

El compromiso tuvo emociones desde el inicio, en el cual los argentinos tuvieron un remate de Gino Infantino en el primer minuto, pero fue detenido por el arquero Mycael Pontes. Luego los brasileños fueron respondiendo con juego rápido, hasta que al minuto 8, armaron una buena jugada por el costado derecho, fueron entrando al área, centraron, los albiceleste dejaron el rebote y Guilherme Mafra remató para concretar el primero de la noche.



Los dirigidos por Javier Mascherano fueron respondiendo, pero les costó tener versatilidad en el último cuarto de campo. Al minuto 16, Agustín Giay tiró un centro al segundo palo, Brian Aguirre cabeceó y pegó en el palo horizontal del golero. Los gauchos continuaron buscando el empate y nueve minutos más tarde, Julián Fernández es derribado en el área y el que el juez central Gustavo Capo de Uruguay, decretó penalti. Gino Infantino se paró enfrente del esférico, remató al medio y el Mycael Pontes rechazó el cobro con uno de sus pies.



Sobre los 36’, el mediocampista Andrey Dos Santos recuperó un balón en la salida del rival en el centro del campo, avanzó, eludió a varios jugadores, entró al área y solamente tuvo que cruzarla al palo derecho del portero, para anotar el 2-0 parcial. Después, Argentina no tuvo la misma reacción del primer gol, con el que seguidamente terminó la primera etapa.



En el segundo tiempo, Mascherano realizó los dos primeros cambios, entraron Nicolás Paz y Santiago Castro por Gino Infantino y Brian Aguirre. En esos primeros instantes, los argentinos tuvieron la iniciativa de buscar el empate con algunas aproximaciones, pero la Auriverde mantenía el orden defensivo.



Al minuto 57, Nicolas Paz recibió la pelota en el medio, buscó el hueco y asistió a Máximo Perrone al espacio, el volante remató con dirección de red y el arquero Pontes detuvo el tiro sin inconvenientes.



Argentina seguía teniendo la posesión, pero les faltó claridad en los metros finales del campo. Mientras que los brasileños no pasaban muchos problemas e intentaban recuperar el balón en la mitad de la cancha, para después contraatacar. Luego llegaron más cambios, ingresó en la albiceleste Alejo Véliz por Julián Fernández y en Brasil entraron Ronal Cardoso y Pedro Silva por Guilherme Mafra y Marlon Gomes. En el minuto 66, Paz logró eludir a su marcador por el sector derecho, ejecutó el centro al segundo palo y Véliz remató de cabeza, pero el guardameta no tuvo inconvenientes para controlar el balón.



En los minutos finales al 86, Lautaro Di Lollo derribó en el área a Vitor Roque y el juez decretó penalti. El mismo afectado ejecutó y lo materializó en el 3-0. Cuatro minutos después, Paz ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo, David González cabeceó y anotó el descuento, con el que posteriormente terminó el juego.



El próximo partido de Argentina en el Campeonato Sudamericano Sub-20, será el miércoles cuando reciba a Perú. Mientras que Brasil enfrentará a Colombia, ambos compromisos son nuevamente en el Pascual Guerrero.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15