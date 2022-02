¿Por qué perder contra Argentina no sepultó a Colombia? Nuevas cuentas

Se han cansado de decirlo los jugadores: que van a pelear siempre que haya una posibilidad, que no se van a rendir, que no se ha terminado la Eliminatoria a Catar 2022 y que hay que aferrarse a las matemáticas, si al final son lo único que queda.

Pero se ha ido un partido más, uno de esos con el rótulo 'prohibido perder' que se perdió, esta vez 1-0 contra Argentina y aún así a la Selección Colombia parecen quedarle todavía balas en el tambor.



Hoy el equipo de Reinaldo Rueda tiene 17 unidades y -3 en la diferencia de gol. Pero todos sus oponentes lo superan: Uruguay derrotó 4-1 a Venezuela y cuadró caja, con 22 puntos y una diferencia de -3 y por ahora los mira a todos desde la comodidad del cuarto lugar de la tabla, que da cupo directo a Catar.



Está por delante de Perú (20 puntos, -5, perdiendo parcialmente contra Ecuador 0-1), de Chile (19, -1) y claramente de Colombia, que es séptimo, tal como temía antes de esta doble jornada, en la que perdió sus dos partidos por idéntico marcador (1-0)



¿Qué queda? A Colombia, Bolivia en Barranquilla y Venezuela de visitante. Es verdad que ambos están eliminados, que eso significa que la selección nacional tiene el camino, en teoría, más sencillo hasta el final de la Eliminatoria, y que está en sus manos ganar esos seis puntos. La diferencia es que ahora no alcanzará con esos 23 puntos que, como máximo, logrará cosechar.



La ventaja es que en el cierre, los rivales directos se quitarán puntos. Uruguay recibe a Perú en la fecha 17 y Chile tiene que ir a visitar a Brasil, el super líder. Y en la última jornada, Uruguay debe visitar a Chile y y Perú tiene en el cierre a una eliminada Paraguay, que no ofrecería mucha resistencia.



Si Uruguay gana todos los puntos hará 28 y dejará a Perú, que hoy está en repechaje pero está perdiendo contra Ecuador, máximo con 23 y una diferencia de gol negativa, de -5 por ahora. Colombia tiene -3 y eso le daría el consuelo del repechaje. Pero puede pasar que Uruguay pierda sus dos partidos y entonces Perú hará 26 y Chile, ganándole a Brasil, 25. Ambos superarían a Colombia, que vería el Mundial por TV.



Un escenario más son los empates: Uruguay haría 24 y tendría el último cupo directo; Perú 22 y Chile 21. Entonces, de nuevo, el repechaje sería lo máximo a lo que se puede aspirar. Pero, como se ve, son todas posibilidades remotas, entendiendo que Uruguay viene rematando con ritmo demoledor, que Perú se va a jugar los restos y tiene un rival débil al cierre y que Chile, que ganó en la durísima La Paz y recuperará a Vidal, nunca es un equipo fácil.



"No nos podemos engañar se alejaron mucho los resultados, a veces se clasifica por un punto o un gol, esperamos cumplir, pero ahora es rodear a estos muchachos y que sumemos los seis puntos para aspirar a clasificar", decía el técnico Rueda. Y sí, no es bueno engañarse. Por más que la calculadora aliente la ilusión, es el futbol de Colombia el que no da para hacer cuentas alegres.