Cinco líos sin solución que condenan a Rueda y Colombia: ¡todo mal!

La Selección Colombia se aferra a una combinación de resultados que es tan azarosa que a nadie termina de convencer: las combinaciones matemáticas son todo lo que queda, cuando las derrotas contra Perú y Argentina, en esta doble fechas de las Eliminatorias a Catar 2022, minaron de desconfianza todo el panorama.

Es verdad que hay resultados que podrían alcanzar para un cupo al repechaje, pero la duda aquí no es si los rivales ayudarán sino si Colombia no será su peor enemigo, el obstáculo insalvable. Con siete fechas sin anotar un solo gol resulta evidente que le faltan argumentos. Pero ese ayuno es uno de varios problemas que se han quedad sin solución en estos meses posteriores a la Copa América, cuando todavía se valía soñar con que ese tercer lugar era la cuota inicial de una clasificación a la Copa Mundo. Evidentemente no había tal.



El gol

La gran dificultad de sumar más de 600 minutos sin anotar es que es una aplanadora que pasa sobre lo bueno y lo malo que se haya hecho y no deja nada para rescatar. A Perú se le crearon 11 opciones pero a Argentina solo dos. ¿Cuál es la verdadera Colombia? Cuando no falla la generación de opciones son los atacantes los que fallan hasta debajo del arco. Las rachas de los delanteros se entienden, pero ¿todos los atacantes al tiempo? Eso cuesta más: ni Duván Zapata o Luis Muriel, ausentes en esta última convocatoria, ni Falcao, Luis Suárez, Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos o Luis Díaz, el nuevo fichaje de Liverpool, hacen diferencia... ¡Nadie se anima a rematar con convicción y ya somos el hazmerreir de la región!



Las dudas del entrenador

Dirá que las lesiones, que el covid, que las complicaciones logísticas le han impedido tener a la nómina que quería en estas Eliminatorias, y tendrá razón. Pero la falta de convicción del técnico Reinaldo Rueda, la extraña planeación de los partidos definitivos, la inexplicable ubicación de jugadores en el campo (Cuadrado interior y James contra la raya frente a Argentina, por ejemplo) y, más que nada, esa deficiente lectura de los partidos que lleva a que no acierte un solo cambio, ha hecho que los más ácidos críticos estén pidiendo su cabeza a estas alturas de las Eliminatorias. La inminente eliminación de Catar 2022 es su peor carta de presentación.



Actualidad vs experiencia

Cada convocatoria genera un tsunami en la opinión especializada, pero muchas veces es porque Rueda no parece tener un plan consolidado, un patrón, un grupo que le inspire confianza y que pueda repetir, mes a mes, en sus llamados. Muchos cuestionan el real nivel de James Rodríguez, perdido en una liga menor como la de Catar y quien contra Argentina lució agotado; otros apuntan a la inactividad de Wilmar Barrios, la de Víctor Cantillo, la del propio Yerry Mina -vuelve de lesión- y sí, las de Falcao y Ospina, el primero superando una más de sus lesiones pero ayuno de siete fechas de Liga de España sin gol y el segundo recuperándose, a marchas forzadas, tras su molestia en Napoli que le quitó ritmo justo antes de las Eliminatorias. Todos son hombres experimentados pero quienes quedaron en evidencia en un nivel de competencia tan alto como el que se vive en Suramérica.



Actitud

Si algo se destacó contra Perú y ese amargo gol de Flores, es que Colombia no bajó nunca los brazos, no renunció a atacar y con razón terminaron agotados, rodilla en tierra, los jugadores en Barranquilla. Pero no se explica nadie qué pasó contra Argentina, cuando más que fútbol, que sí faltó, se extrañó la rebeldía, la ambición, el compromiso de saber que allí fácilmente se podía perder la clasificación a Catar. Una cosa es perder, que es posible contra el segundo mejor equipo del sur del continente, pero otra muy distinta es no competir. Eso es imperdonable.



Imponderables

Nadie culpa a Rueda por el covid que sacó a Muriel en uno de sus mejores momentos en el Calcio, por la lesión en el amistoso intrascendente contra Honduras de Juan Fernando Quintero, por la imposibilidad de contar con Duván Zapata o la amarilla que sacó a Yerry Mina del duelo en Córdoba. Es parte del juego y aún así todo influyó en los resultados. Lo cierto es que llamar a Morelos para que juegue Luis Suárez aunque fue convocado a última hora; poner a Cantillo, sin ritmo, como reemplazo de James; castigar a Borré, uno de los mejores en Barranquilla, para insistir en un Borja en muy mala racha... tantas decisiones que sí estaban en sus manos y que salieron francamente mal, eso sí que no es fruto de la casualidad.