Unos hicieron la tarea, otros no: lo que dejó la fecha de Eliminatoria

A la Selección Colombia le quedan mínimas posibilidades de acceder al Mundial de Catar. Llegará con tanque de oxigeno a la doble jornada de marzo, cuando se mida Bolivia y Venezuela, aferrándose a un milagro. Y sí, al equipo de Reinaldo Rueda no le salió ni una esta vez. No solo perdió todos los puntos que disputó, frente a Perú y Argentina, sino que además los resultados no le ayudaron como sí pasó en fechas anteriores. La tricolor salió de zona de clasificación y para volver a entrar, ya no depende únicamente de sí.



A continuación, en FUTBOLRED, hacemos un balance de lo que fueron las jornadas 15 y 16 de la Eliminatoria Sudamericana, en la que unas selecciones sí hicieron la tarea pero a otras se rajaron. La más aplicada fue Uruguay, que ganó sus dos partidos y destronó a Colombia del cuarto lugar. La que más perdió, sin duda, Colombia. Cayó a la séptima casilla y no la tienen nada fácil para entrar.



Jornada 15 (Jueves 27 y viernes 28 de enero)



El telón se abrió con el 1-1 entre Ecuador y Brasil, que dejó a los de Gustavo Alfaro muy cerca de la clasificación. No la tuvieron nada fácil ante la canarinha, líder de la Eliminatoria, que encajó su tercer empate del torneo. Partido intenso en el que salieron expulsados Alexander Domínguez (Ecuador) y Emerson (Brasil).



Una de las que recompuso su camino y consiguió sumar fue Uruguay. La celeste se impuso de visita en Asunción con anotación de Luis Suárez y de paso despachó a los paraguayos. Ese mismo día, Argentina venció 1-2 a Chile, noticia que le cayó "como anillo al dedo" a Colombia. Sin embargo, la tricolor no aprovechó la 'ayudita' y cayó en su patio con Perú. La fecha se cerró con la goleada 4-1 de Venezuela sobre Bolivia, en el estreno de José Pékerman en el banquillo vinotinto.



Jornada 16 (Martes 1 de febrero)



Este martes se vivió una fecha para alquilar balcón, con duelos directos por el cupo a Catar. El primer golpe lo dio Chile, que en La Paz venció 2-3 a Bolivia. La 'Roja' está dando pelea y ve de cerca el puesto de repechaje. Más tarde, otro resultado adverso para Colombia: triunfo de Uruguay sobre Venezuela y por goleada (4-1), lo que les permitió cuadrar caja y meterse en puestos directos de clasificación.



Colombia no pudo en casa con Perú y tampoco con Argentina en Córdoba. La albiceleste, ya clasificada, salió a jugar "como si no hubiera un mañana", a pesar de las múltiples bajas en su nómina. Le pasaron por encima a la tricolor y, al final, se quedaron con los puntos. Brasil, más líder que nunca, no tuvo piedad de Paraguay y lo aplastó con un 4-0. En el cierre de la jornada, Perú y Ecuador repartieron honores. Resultado que le da posibilidades a los de Rueda.



¿Qué tanto se movió la tabla de posiciones?



Tal como terminó el 2021, los tres primeros lugares siguen estando en poder de Brasil, Argentina y Ecuador. Ellos no tienen problema. El cuarto lugar que ocupaba Colombia quedó en manos de Uruguay, que escaló tres posiciones. Perú y Chile se mantuvieron en la quinta y sexta casilla, respectivamente, mientras que la tricolor cayó a la séptima casilla. Bolivia, Paraguay y Venezuela, cierran el grupo.