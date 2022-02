'No estamos muertos todavía': Rueda confía en que se puede clasificar

A la Selección Colombia le ha costado el 2022 y terminó la doble jornada de Eliminatoria Sudamericana sin sumar un solo punto. Primero, perdió con Perú y este martes se vio sometido por Argentina. El equipo de Reinaldo Rueda completó 7 partidos sin marcar gol y siguió complicándose rumbo a Catar. Tras el compromiso en Córdoba, el seleccionador se refirió a la difícil situación y se mostró confiado en clasificar.

Lo primero que dijo Rueda es que "es un momento muy difícil por lo que habíamos vivido esta semana. Nunca nos había tocado en la clasificatoria perder dos juegos y en la tabla de puntuación se pierde un puntaje importante que se había acumulado durante el año pasado. Eso tiene al grupo muy golpeado, pero nos toca asumir la responsabilidad y reaccionar en la última jornada que queda".



¿Ha pensado en renunciar? ¡No! Rueda cree que Colombia sigue vivo y aspiran a sumar los 6 puntos en disputa: Bolivia y Venezuela, los próximos rivales. "Estamos con la motivación y disposición de cumplir hasta último minuto. Se alejó pero no estamos muertos todavía. Indidablemente es remoto y se tienen que dar otro tipo de resultados, no nos podemos autoengañar. A veces se ha logrado clasificar en el último segundo de la última jornada o por un punto o un gol, esperemos que podamos cumplir. Ahora toca rodear a los muchachos y apoyar este mes de trabajo, y ojalá sumar esos 6 puntos que nos podrían acercar a clasificar".



Y agregó: "Esto no ha terminado y debemos responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados que lograron nuestros rivales en la tabla, pero hasta el momento no se ha terminado y la idea es levantarnos y saber que quedan dos jornadas que debemos acumular si queremos estar en el mundial".



Sobre la falta de gol, Rueda indicó que "no hay ninguna respuesta, falta el gol y después de estos resultados quizá se pueda decir que no se han creado, pero sí se han creado. Ante un rival como Argentina, que tenía jugadores que se estaban jugando su puesto, y tenían la oportunidad de mostrarse, se hizo intenso el juego. No tuvimos la eficacia y estos son partidos muy cerrados, más ante Argentina. Faltó eso, el gol".