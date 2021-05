'Supo primero mi mamá': Borja y su regreso a la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja es una de las sorpresas en la lista de convocados que entregó Reinaldo Rueda para los partidos de las Eliminatorias frente a Perú y Argentina, el próximo 3 y 8 de junio, respectivamente.

El goleador del Junior de Barranquilla vive un gran momento individual tanto en la Liga como en la Copa Libertadores con 21 goles en la temporada, registro que le sirvió para regresar a la Tricolor y disputar las clasificatorias a la Copa Mundo de Catar 2022.



Borja, de 26 años, habló con Blu Radio sobre su llamado al combinado nacional y reveló, entre risas, que su mamá se enteró primero, algo que 'está que no la perdona', y que le generó mucha felicidad.



“Fue una sorpresa inmensa, sabia primero mi mamá que yo, increíble, yo le dije a ella ‘estoy que no te perdono mamá’, fue una alegría y sorpresa”, dijo.



Sobre su presente deportivo, el cordobés aseguró que el llamado es fruto de su esfuerzo y de la decisión de volver al país para vestir la camiseta de Atlético Junior.



"Venía trabajando para estar nuevamente, los planes junto a mi familia, a mi empresario de venir a Junior para estar más cerca de la Selección, porque todos sabemos que aquí es la casa de la Selección y tenía oportunidades y hoy recogemos ese fruto y agradecerle a los compañeros que me han aportado”.



Por último, el delantero se refirió a la victoria de Junior frente a Fluminense en la Copa Libertadores, la cual deja al cuadro tiburón con opciones de clasificar.



“Contento porque el equipo jugó con propiedad, jerarquía y eso es algo que necesitan los equipos en Colombia, imponer el juego en cualquier estadio, lo hizo muy bien el Junior en el Maracaná, hablaba con Fredy Hinestroza y este tipo de partidos es los que sabe jugar Junior, vamos bien y nos queda otro partido que es importante y queremos cerrar con broche de oro”, concluyó.