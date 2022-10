Como empezó, así terminará: radiografía de España, rival de Colombia

Colombia no cree en nadie y sabe que está en una zona privilegiada después de superar a sus rivales en la fase de grupos como lo fueron China y México, luego a Tanzania y finalmente a Nigeria en los penaltis. Contra todas hubo tal vez una inferioridad del combinado nacional, pues en su debut ante las ibéricas, enfrentaban a las actuales campeonas, las asiáticas ya les había ganado en otro Mundial, y las aztecas llegaban como subcampeonas. Las tanzanas eran debutantes, pero el portento físico podía jugarles una mala pasada a las colombianas al igual que las nigerianas.

Como selección de África, Nigeria, que es un combinado nacional habitual en este tipo de competencias tenía la superioridad, no solo en el físico de sus jugadoras y la velocidad de cada una de ellas, sino que, en los Mundiales pasados de la categoría, los dos antecedentes fueron derrotas, y ahora, hubo dulce venganza por parte de Colombia en los penaltis.



Dulce venganza, esa que se puede volver a dar, y que, de hecho, las jugadoras clasificadas a la final esperaban este semblante. Resulta y acontece que la final del Mundial Sub-17 será entre Colombia y España. Un debut del combinado nacional que terminó en derrota, pero con la posibilidad ahora de sacarse la ‘espinita’ como mencionaron las dirigidas por Carlos Paniagua cuando se les preguntó si preferían a las hispanas o a Alemania.



España, las actuales campeonas volverán a enfrentarse a Colombia después de eliminar a una de las favoritas en un duelo de gigantes europeas. Alemania fue una rival digna, pues la situación empezó cuesta arriba para las ibéricas con un gol anulado de las teutonas en la primera parte. Un fuera de lugar muy justo invalidó la anotación. Ya en el segundo tiempo, los últimos minutos fueron los aliados de la ‘Roja’ que aprovechó con Lucía Corrales un centro raso y la empujó al fondo.



En el primer partido entre Colombia y España, las europeas apelaron a un juego ofensivo con grandes talentos como Vicky López que, en este caso, fue una amenaza completa para Alemania jugando por la banda izquierda, a veces colándose por el centro. Además, algo que utilizó mucho el cuadro español fue los pelotazos largos buscando especialmente a López.



La característica que más utiliza España para empezar a conocerlas más es el balón largo buscando a Vicky López quien es la más incisiva en la ‘Roja’, de hecho, Colombia ya sufrió el ataque de dicha jugadora, pues anotó un tanto en fuera de juego, y fue una amenaza constante. En ese debut, jugó en el centro del campo y dejó pinceladas de todo su talento.



Como si fuera poco, España es una selección que línea por línea tiene cualidades importantes. La defensa es un cerrojo con Marina Artero como referente y la lateral por izquierda Judit Pujols. Las volantes controlan toda la medular y no son para nada permeables con las alternativas que le puede dar Vicky López jugando por una banda o por el centro como una ’10’ o media punta, Cristina Librán que fue la que más intentó contra Alemania en la primera parte. Además, adelante cuenta con Carla Camacho que puede recostarse atrás, dejando a López como única referente arriba por momentos.



Ante Alemania, Jone Amezaga fue titular. Sin embargo, Amezaga entró en el segundo tiempo contra Colombia y fue la autora del único tanto. Eso tiene España, sorpresas en el banquillo de suplentes y lo demostró con el ingreso de Lucía Corrales quien anotó el definitivo tanto para clasificar a la final. Por su parte, las colombianas, si bien tienen en el banco de suplentes jugadoras interesantes, Carlos Paniagua es más reservado con sus jugadoras y prefiere no cambiar mucho su esquema. Esto tiene un problema y es que desgasta a las jugadoras, y ahí es el tramo en donde el contrincante puede hacer daño.



España, la que todas las jugadoras querían será rival de Colombia en la final. A sacarse la ‘espinita’, pero no será para nada fácil. Si algo ha demostrado el conjunto cafetero es que no le queda grande ningún combinado nacional. Ante todo pronóstico contra sus rivales en fases pasadas, logró poner su nombre en el último paso.