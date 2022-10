Muñoz olvidó el penalti y se centra en la final: ‘Es cuento viejo’

La Selección Colombia femenina Sub-17 alegró al país al otorgarle la primera final en un Mundial de fútbol, gracias a un partido intenso que vivió contra Nigeria, donde desde los doce pasos, lograron definir la clasificación a las semifinales, gracias a una buena actuación de la portera Luisa Agudelo.



Por ello, luego de finalizar el partido contra Nigeria, Yésica Muñoz, una de las jugadoras destacadas de esta selección dirigida por Carlos Paniagua, se mostró con felicidad tras la clasificación a pesar de haber sido la única jugadora en errar uno de los penaltis decisivos.



Estoy muy agradecida con Luisa Agudelo porque me respaldó en ese momento. Estoy triste por el penalti, pero estoy muy feliz por la clasificación”, reconoció Yésica Muñoz.



Igualmente, la jugadora no quiso hablar más del penal errado que por poco deja eliminado a Colombia y se centró en la clasificación, además, de no ocultar la alegría de su familia en estos momentos tras pasar a la gran final del Mundial femenino Sub-17.



“Sudamos la camiseta hasta morirnos. Eso es cuento viejo ya, estoy contenta porque ganamos y mi mamá debe estar muy contenta conmigo”, finalizó después del partido Yésica Muñoz.



Ahora, Colombia espera preparar la gran final del próximo domingo 30 de octubre frente a España a partir de las 9:30 a.m. hora colombiana.