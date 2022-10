Vélez recriminó a Selección masculina y le echó flores al femenino

La Selección Colombia femenina Sub-17 alegró al país al otorgarle la primera final en un Mundial de fútbol, gracias a un partido intenso y cerrado que vivió contra Nigeria, donde desde los doce pasos, lograron definir la clasificación a las semifinales, gracias a una buena actuación de la portera Luisa Agudelo.



Tras la histórica clasificación a la gran final del Mundial femenino Sub-17, muchos han sido los elogios para el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua y uno de los que no aguantó el tremendo partido fue el periodista y crítico de la Selección Colombia, Carlos Antonio Vélez, quien no dudó en agradecer por este hecho único para el país y aprovechó para recordarles al seleccionado masculino que no han logrado nada importante.



"Esto sí es histórico. Nunca se llegó tan lejos y Felicidades. Lo que nos negaron las caprichosas ‘leyendas’, hoy nos lo regalan y compensan unas niñas de 17 años. Alivio para la tusa”, dijo Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores de RCN Radio.



Ahora, con la mejor participación de Colombia en un Mundial de fútbol a nivel de selecciones, Colombia espera contra España seguir haciendo historia y luchar por el título.