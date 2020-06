Un talentoso recuerda el primer triunfo de Colombia en un Mundial

Recordar es vivir. Hace 30 años la Selección Colombia consiguió su primer triunfo en un campeonato mundial de fútbol, precisamente frente a Emiratos Árabes en el certamen de Italia 90.



Fue un 2-0 ese 9 de junio, tantos conseguidos en el segundo tiempo por la pareja de moda en el balompié nacional: Bernardo Redín y Carlos Valderrama, quienes deleitaban con su juego en el Deportivo Cali.

Redín, hoy asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Selección de Chile, recordó esta fecha especial efemérides en el Súper Combo del Deporte de Radio Red Cali: “Cada que pasan ciertos años le da uno más importancia a ese juego, de pronto en el momento no porque lo estamos viviendo, lo sentíamos, no le dábamos la magnitud que se le da ahora, que después de 28 años volvíamos a un Mundial. Ahora se le da un significado enorme, en ese tiempo era la alegría de poder estar en un Mundial, disfrutarlo, ser importante en cada uno de los juegos, era ir con nerviosismo porque no estábamos acostumbrados ni siquiera ver a Colombia en un Mundial sino de ver otras selecciones, estarlo disfrutando era algo enorme para uno”.

¿Qué recuerda de ese gol, porque usted no era un gran cabeceador? “No hice muchos goles de cabeza, pero la jugada fue un pase de Leonel, la manera cómo levanta la cabeza, el acompañamiento mío y de otros compañeros que venían detrás, pero eran las ganas, la ambición, el deseo de ganar ese juego, empezar ganando, seguir marcando un camino para lo que se venía, creo que fue muy lindo marcar ese gol. El primer tiempo había sido bastante difícil, no conocíamos nada y de ellos y viceversa, era el debut y no nos conocíamos, se tornó complicado, pero en el segundo después del gol se fue abriendo un poquito, porque ya con el gol de Carlos (Valderrama) inclusive ellos tienen las líneas adelantadas para que Freddy le metiera un pase a Carlos, recibiera y pudiera marcar”.

¿Para usted cuál Selección ha sido la mejor? “No me inclino por cuál sea la mejor, hemos tenido muy buenas selecciones, no pude ver la Selección de 1975, que fue subcampeona de América, con grandes jugadores como Pedro Zape, Willington, etc, yo tenía 12 años. Después una como la que estuvimos en 1990, la de 1994, que no tuvo la oportunidad de continuar el camino en las siguientes fases. Creo que Colombia siempre ha tenido muy buenos jugadores, por X o Y motivos se han conseguido buenos resultados, antes no se avanzó, la del 2014 llegó a una instancia que nos dejó en un ciclo alto, las respeto a todas, de pronto algunas veces han faltado resultados”.

¿Antes se jugaba más vistoso, más toque-toque? “Es la idiosincrasia nuestra, es lo que vivimos en nuestro país a nivel social, la alegría, divertirnos; eso fue lo que vivimos en la época que la integré, desde 1987 más o menos hasta el 1991 y a eso nos invitaba el director técnico Francisco Maturana y a eso jugaba la mayoría de los clubes en Colombia, es lo que hemos desarrollado en la calle y después lo trasladamos a los equipos profesionales. Sino que la evolución, ahora nos hemos dejado llevar por tanta metodología, que el libro, que un jugador no sirve en una posición… De pronto si trasladamos estos jugadores de 2014 a jugar en el 90, no habían lucido como lo hicimos nosotros; o si de pronto si nosotros vamos a jugar en esta época, por la metodología, por lo que quieren ver o quieren difundir, no hubiésemos lucido. Pero ese era el sentimiento nuestro, jugábamos al toque-toque, de oriental a occidental, pero si usted el gol contra Alemania se da cuenta de dónde inicia la jugada: en el primer tercio nuestro, Freddy (Rincón) que estaba casi en el área de las 18 nuestras es el que termina la jugada. Dicen que era un fútbol pausado, lento, no, tocábamos y pasábamos, el partido que igualamos 1-1 contra Inglaterra en Wembley, el 2-1 que le ganamos a Argentina en la Copa América de 1987, antes del gol de Barrabás (Gómez) hicimos una serie de toques, el 5-0 contra Argentina… Todos esos partidos marcan y la gente los tiene en mente, cuando decían en ese tiempo que no era un fútbol moderno. Ahora los equipos de Guardiola, que juegan así, entonces sí son modernos y en ese tiempo por lo que nos infundían Maturana y Popovic estaban adelantados. A eso es que tenemos que llegar, respetar a cada una de estas selecciones, saber que en su momento cada una nos ha dado alegrías y valorarla, creo que a veces no las valoramos como debe ser”.

Bernardo Redín en la Selección Colombia Foto: Archivo ETCE

¿Por qué jugó ‘Bendito’ Fajardo frente a Alemania y no usted, que era titular? “Tuve una molestia en el partido frente a Yugoeslavia, inclusive no salgo ni de suplente. Estoy sentado dentro del banco, pero no disponible si el ‘profe’ necesitaba hacer un cambio, él decidió por lo de Fajardo y esa era la importancia de esa Selección, todos teníamos la capacidad para en el momento ser titulares y todos aceptamos que si uno no estaba, el compañero pudiera jugar. Iguarán, que actuó en los dos anteriores, no jugó ese partido, estuvo ‘la Gambeta’ Estrada, todo eso unía a la Selección, teníamos muy buenos jugadores en cada una de las posiciones, estaba jugando Gildardo y ‘Chonto’ Herrara, estaba Carlos Mario, Alexis Mendoza, jugaban Perea y Andrés, estaban Rubén Darío, Wílmer Cabrera, ‘el Niche’ Guerrero, ‘Chicho’ Pérez no tuvieron la oportunidad, Giovanni Cassiani estaba empezando… Teníamos muy buenos jugadores y no había ese inconveniente de que si no juega éste la Selección no va a funcionar”.

¿En este momento era una ventaja que Nacional fuera la base de la Selección? “Claro, porque era ganarle al tiempo, ellos trabajaban todo los días. Otra ventaja era que la mayoría de los jugadores estábamos en el fútbol local y podíamos hacer convocatorias largas, de un mes, no las de ahora, que duran 10 días y tenés que en cuatro días montar y diseñar todo, en ese tiempo teníamos nos citaban y nos íbamos un mes para Medellín, Barranquilla, Bogotá, entonces era una ventaja que podíamos tener y eso se dio. Pienso que la Selección se consolidó desde el Preolímpico en Bolivia se fue armando una base para conseguir lo que logramos”.

¿El hecho de no haber tenido la mayoría de esos jugadores en el exterior provocó temor escénico en algunos? “Más ventaja que desventaja, ya de hecho teníamos falta de experiencia internacional porque Colombia no iba a los Mundiales, pero eso se suplió con poder trabajar, todos los jugadores teníamos muy buena condición, se creó una identidad de juego, la respetábamos, la ejecutábamos y la disfrutábamos, eso era una ventaja. En 1988 también pudimos hacer unos partidos en Inglaterra, Escocia, Finlandia, Polonía, Hungría, Egipto, Estados Unidos, allí fuimos cogiendo el roce de jugar contra selecciones de todo el mundo, se hizo una planificación muy inteligente y ya vivirlo en Europa, cambiando la cultura y el horario, nos ayudó mucho. Pienso que fue muy inteligente de parte del Comité Ejecutivo de la Federación y el cuerpo técnico hacerlo, porque dos meses antes nos fuimos para Europa”.



En esa época Redín y Valderrama jugaban juntos sin problema ¿ahora por qué no lo pueden hacer James y Quintero? ”Yo sí digo una cosa, los buenos jugadores siempre tienen que estar, y juntos, cuando uno estaba muchacho iba a elegir y escogía al que mejor jugaba. Eso pasó con Carlos y mi persona y luego llegó Freddy (Rincón), en Inglaterra jugamos Alexis (García), (el ‘Pibe’ Valderrama) y mi persona, en el Cali jugábamos Arena, Redín, Valderrama; en Nacional, Fajardo con Alexis… pienso que a los buenos jugadores tienen que juntarlos, para jugar bien hay que tener buenos jugadores”.



