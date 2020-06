El respaldo que recibirá Colombia para acoger el Mundial Femenino

El próximo 25 de junio es la fecha en la que la Fifa escogerá la sede del Mundial Femenino 2023, en el que Colombia es uno de los aspirantes. La elección será de manera virtual y tenía a Brasil como el otro país suramericano. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este lunes que declinaba sus aspiraciones y retiraba su postulación.

“El análisis de la Fifa de la documentación de la candidatura brasileña consideró que las garantías del Gobierno Federal y los documentos de terceros, públicos y privados, involucrados en el evento no fueron presentados. La CBF comprende la necesidad de la Fifa de obtener tales garantías y sabe que son parte del protocolo estándar de la entidad internacional, siendo un elemento fundamental para proporcionar la seguridad necesaria para la realización de eventos de este tamaño”, explicó la Confederación en un comunicado.



Pese a que Brasil ha organizado los últimos grandes eventos deportivos (Copa Confederaciones 2013, Copa Mundial 2014, Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, Copa América 2019 y Mundial Sub -17 2019), la Fifa exigía otro tipo de condiciones de tipo económico.



Sin embargo, el Gobierno de Brasil adujo que “debido al escenario de austeridad económica y fiscal, alimentado por los impactos de la pandemia del covid-19, no sería aconsejable, en este momento, firmar las garantías solicitadas por la Fifa”.



Así, la Conmebol y sus diez federaciones tendrán como única candidatura la de Colombia, que luchará por ser sede con países como Japón y una sede conjunta entre Nueva Zelanda y Australia.