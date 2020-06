'James me parece un pedazo de jugador': elogio de exjugador español

Desde su vuelta para la temporada 2019-2020, James Rodríguez no ha contado con las mejores oportunidades en el Real Madrid. El colombiano no tiene la continuidad esperada bajo el mando de Zinedine Zidane y parece estar entre los indicados a salir en la próxima temporada.



A pesar de la situación, sin lugar a dudas el talento que tiene el volante colombiano fue el que lo llevó a vestirse de merengue, siendo elogiado y reconocido por varios protagonistas del balompié mundial. El último en hacerlo fue Gaizka Mendieta, exfutbolista del Valencia y de la Selección de España, quien habló del presente que vive Rodríguez con el equipo blanco.

Mendieta dialogó con El Espectador, y durante la charla reconoció el talento del futbolista colombiano, afirmando que le gustaría verlo más seguido en el campo de juego: "A mí James me parece un pedazo de jugador, lo disfruto mucho y me gustaría verle más en el campo, pero por lesiones y diferentes motivos no ha tenido más minutos. En un club como el Madrid no hay nada garantizado y la competencia es muy grande, no se pueden dar ventajas y él las ha dado".

Asimismo, el exmediocampista de ‘la furia roja' se refirió al fútbol colombiano, destacando a figuras como René Higuita, Carlos Valderrama y Francisco Maturana: "Su liga no la sigo, pero tengo grandes referentes de mi época, como Maturana, Valderrama, Higuita y Leonel Álvarez que estaban en el Valladolid. Y, bueno, esa selección que fue revelación. Ahora tiene futbolistas en varias ligas importantes. En el Mundial de Rusia hizo un buen papel. Mantiene sus jugadores de calidad".

Para finalizar, el también exjugador del Barcelona y Middlesbrough, dio su opinión sobre al regreso a competencias en España, asegurando que lo sucedido con la pandemia es una lección de vida que tienen que asemejar las personas: "A corto plazo sí que lo afecta, pero a mediano y largo creo que volverá a lo mismo. Nos acostumbraremos a vivir con las circunstancias y la gente volverá a los estadios cuando sea seguro y con la misma pasión. Ahora, creo que esto que está pasando sí nos marcará como personas y como sociedad, porque nos ha enseñado sobre las prioridades de la vida y la manera de definirlas".