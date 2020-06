“Sería bonito jugar en Barcelona”: guiños de una figura de la Juventus

En esta época previa al mercado de transferencias, cualquier declaración de jugadores o entrenadores puede ser clave de cara a futuras transacciones. Tal y como ocurrió hace unas semanas cuando al presidente del Bayern “se le salió” la confirmación del fichaje de Leroy Sané.



Esta vez el turno fue para Paulo Dybala, atacante y pieza clave de la Juventus, al declarar en una entrevista que “sería bonito jugar en Barcelona”.



En diálogo con ‘CNN’, el futbolista argentino reveló que el año pasado estuvo a punto de dejar el fútbol italiano “porque no querían contar conmigo y me llamaron clubes importantes como Manchester United, Tottenham y despuès vino PSG”.



Aclaró que en ese momento “quise quedarme, no era justo irme con esa imagen y con la llegada de Sarri crecí mucho”. Actualmente no ha renovado su contrato “eso depende de Juventus” y está a la espera de ser contactado.



Por último encendió las alarmas al ser cuestionado por su compatriota Lionel Messi: “La verdad es que el Barcelona es un club extraordinario y con Messi lo es aún más. Sería muy bueno”.