Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: ABC y todo lo que debe saber

Ya no son días lo que falta para que inicie la fiesta mundialista en Costa Rica en donde se reunirán 16 combinados nacionales, en la que solo una se quedará con la gloria en la cita orbital. Bajo las órdenes de Carlos Paniagua, Colombia se prepara para su debut contra su similar de Alemania. De hecho, el partido entre colombianas y germanas abrirá la Copa del Mundo en suelo costarricense.

Vale la pena mencionar que este certamen se iba a disputar en el 2020, pero por el COVID-19, lo aplazaron por dos años más. Asimismo, no es un Mundial que se juegue cada cuatro como en los torneos de mayores. Se juega cada dos.



Colombia y Alemania serán las jueces del Mundial Femenino Sub-20, pues aunque Costa Rica es la sede, la selección nacional tica no jugará sino hasta la noche del mismo miércoles 10 de agosto en el que a primera hora, a las 12 de la tarde hora colombiana, las cafeteras se medirán contra las teutonas en un durísimo partido, pero si algo ha enseñado la ‘Tricolor’, es que no es imposible jugarle de tú a tú a los gigantes, y muestra de ello fue la Copa América en Bucaramanga haciéndole un partidazo a Brasil en la final.



En un año perfecto para el fútbol femenino en Colombia a nivel de selecciones en las que la Sub-17, Sub-20, y la absoluta se clasificaron a los mundiales de India, Costa Rica en el 2022 y Australia y Nueva Zelanda respectivamente, Carlos Paniagua, ex entrenador del Deportivo Independiente Medellín subcampeona en la Liga Femenina BetPlay contra América tendrá la dura misión de llegar lejos en estos certámenes juveniles.



Con muy poco tiempo de trabajo en las riendas de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, Carlos Paniagua le plantó cara a Brasil en los dos Sudamericanos. Las cafeteras fueron subcampeonas del continente, medalla de plata que les bastó instalarse a las citas mundialistas como lo hecho por Nelson Abadía. Esta será la segunda ocasión en la que la Sub-20 disputará una Copa del Mundo en su historia, con ganas de superar lo hecho hace 12 años en 2010 cuando quedaron cuartas del mundo. En el Mundial de Alemania, compartió grupo con las anfitrionas, marcando un antecedente contra un rival al que se medirán de nuevo con derrota 3-1 en aquél certamen.



El sorteo emparejó a la Selección Colombia en el Grupo B acompañado de Alemania, México y Nueva Zelanda. Tres rivales más que complicados en esta fase de grupos, pero cuentan con una base experimentada empezando por la capitana, María Camila Reyes, y pasando también por las que ya han tenido experiencia en la de mayores que son cinco y vienen de participar en la Copa América. Ellas son Natalia Giraldo y Ángela Barón que no debutaron, además de Linda Caicedo, Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez.



Los ojos del mundo estarán puestos en Linda Lizeth Caicedo Alegría que a sus 17 años se perfila para llegar al FC Barcelona una vez cumpla la mayoría de edad el 22 de febrero de 2023. A su vez, fue la mejor jugadora de la Copa América y querrá confirmarlo en el Mundial de Costa Rica.



Carlos Paniagua citó a 21 jugadoras para el Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica. Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo se acoplaron a los entrenamientos unos días después de que llegara todo el combinado nacional. Hay solo tres jugadoras del extranjero, y Medellín y Cali son los clubes que más aportan al combinado nacional. Las miradas no solo estarán puestas en Linda, sino que también estará Karla Torres, la futbolista más joven con 15 años y que hace tremenda dupla con Caicedo.



Sin duda alguna, el anhelo y el gran reto que tiene Carlos Paniagua será hacer una mejor tarea que la de hace 12 años. ¿Qué quiere decir eso?, meterse en la final, pues en 2010 llegaron a semifinales eliminando a Suecia, y en dicha instancia perdieron contra Nigeria y contra Corea en el tercer y cuarto puesto.



Así será la agenda de Colombia en la fase de grupos:

• Colombia vs Alemania – miércoles 10 de agosto, 12:00 p.m.

• Colombia vs México – sábado 13 de agosto, 6:00 p.m.

• Colombia vs Nueva Zelanda – martes 16 de agosto, 6:00 p.m.



Sistema del Mundial:

16 equipos buscan la gloria sembrados en cuatro grupos. Pasarán a cuartos de final los primeros dos de cada zona.

Grupos del Mundial:

• Grupo A:

Costa Rica, Brasil, España y Australia



• Grupo B:

Colombia, Alemania, México y Nueva Zelanda



• Grupo C:

Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur



• Grupo D:

Japón, Países Bajos, Estados Unidos y Ghana