¡Colombia atenta! Así llegan Alemania, México y Nueva Zelanda

Falta cada vez menos para que empiece el Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica. Colombia con un gran sudamericano en el que como ha sido la costumbre, Brasil alzó la copa, pero les hicieron frente a las brasileñas en la final, subtítulo que a la postre le permitió clasificar a la cita orbital. El sorteo dejó al combinado colombiano compartiendo grupo con Alemania, México y Nueva Zelanda en el Grupo B. Tres rivales más que complejas para enfrentar.

A diferencia de la Copa del Mundo de mayores femenina que se juega cada cuatro años, el Mundial Sub-20 está programado cada dos años. La última edición fue en 2018 con Japón como campeona ante España, y en el 2020 que estaba programado en Costa Rica no se disputó por el COVID-19. Así las cosas, se suspendió y se estableció que en el 2022 se jugaría ese torneo aplazado. Por eso mismo, las clasificaciones de algunas selecciones como es Alemania y Nueva Zelanda estaban decididas desde el 2019.



La Conmebol y la Concacaf disputa los sudamericanos y el torneo clasificatorio en el mismo año de la justa deportiva mundialista, por lo cual no pudieron disputarlo en el 2020 por el brote del COVID-19 que todavía sigue vigente. Por su parte, el Europeo Sub-19 y el Campeonato Sub-20 de Oceanía también tuvo protagonismo dejando a las teutonas y neozelandesas clasificadas acompañando a Colombia y a México.



Alemania disputó el Europeo Sub-19 en el 2019. Compartieron grupo con España, Inglaterra y Bélgica, debutando contra las inglesas con resultado favorable de 1-2 para las teutonas. A las belgas las golearon 0-5 con doblete de una de las goleadoras para las alemanas, Nicole Anyomi, quien participó en la Eurocopa en el 2022 con la Selección de mayores. En el último partido, igualaron sin goles contra las ibéricas.



En las semifinales, enfrentaron a los Países Bajos y las vencieron 3-1. La final contra Francia fue un desliz para Alemania que no lograron sacar el resultado. Un 2-1 en contra que las dejó como las subcampeonas de Europa. Para este certamen, es una selección completamente distinta a la de 2019, pues no hay ninguna jugadora que haya disputado ese Europeo Sub-19.



Sin duda, es mejor debutar con el combinado del viejo continente, pues demostrará como está Colombia preparada, pero es tal vez la rival más complicada por todo ese bagaje deportivo femenino que tienen. Como si fuera poco, ya se enfrentaron hace 12 años en un historial que favorece a las teutonas que ganaron en dicho compromiso de la fase de grupos 3-1.



El segundo partido será contra México. El combinado azteca atravesó un problema dirigencial en las últimas semanas. Abandonó sorpresivamente el banquillo Maribel Domínguez, y Ana Galindo, quien ejercía como estratega de la Sub-17 ascendió a la Sub-20. Una nueva directora técnica, pero con un talento de sobra. En el mes de febrero y marzo, la ‘Tri’ disputó el clasificatorio de la Concacaf goleando a cada una de sus rivales, excepto en la semifinal que por la mínima diferencia superó a Canadá.



Llegó la final esperada, entre México y Estados Unidos, pero las estadounidenses se quedaron con la victoria categórica 2-0 desde muy temprano encaminando el partido en República Dominicana. Las mexicanas bajo la dirección de Maribel Domínguez consiguieron el subcampeonato. Es una selección muy rápida de mucho juego colectivo que puede poner en problemas a Colombia. La evolución de la Liga BBVA MX Femenil ha sido enorme, y varias de ellas actúan en el rentado local. Sorprende es que hayan dejado afuera a Aylin Aviléz, quien recibe el apodo de la ‘Joyita’. Habrá que ponerle cuidado a Natalia Mauleón, Maritza Maldonado, Anette Vázquez, como las referentes.



Finalmente, Nueva Zelanda es la única del grupo que llega como campeona en el Campeonato de Oceanía. Es una selección que cuenta con mucho bagaje deportivo femenino, pues de hecho, es un país que incentiva mucho el fútbol femenino así como Australia. En esta cita tendrá jugadoras que actuaron en el 2019 como Marisa van de Meer, Ava Collins, Charlotte Wilford-Carroll, entre otras que alzaron el título del continente.



Es un combinado nacional que debutó con un sorprendente 30-0 venciendo a Samoa, luego 5-0 contra Tahití y finalmente, un 12-0 a Samoa Americana. En semifinales un 11-0 frente a Vanuatu y en la final un 2-5 ante Nueva Caledonia. Colombia se medirá contra las neozelandesas en el último partido e la fase de grupos. Carlos Paniagua mantuvo que no tiene mucho conocimiento de esta selección.