¡Colombia dice presente en Costa Rica! Primer paso antes del Mundial

Alemania, México y Nueva Zelanda serán los rivales de la Selección Colombia Femenina en la categoría Sub-20. Las cafeteras bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua tendrán la misión de igualar lo hecho por las famosas ‘Chicas Super Poderosas’, sobrenombre que le pusieron al combinado nacional juvenil cuando, ante todo pronóstico quedaron cuartas en el Mundial de 2010 en suelo teutón.

La Selección Colombia tendrá que medirse ante una México, que, sin duda alguna, será un rival más que complicado. Además, el rentado colombiano que inició en 2017 fue también el año en el que la Liga BBVA MX Femenil tuvo protagonismo. 17 jugadoras de las 21 convocadas por Ana Galindo, directora técnica del combinado azteca son jugadoras de la liga local, lo que demuestra un gran avance.



Las mexicanas vienen algo golpeadas, pues cambiaron de dirección técnica. Después de lograr su clasificación al Mundial de Costa Rica en el mes de marzo al quedar subcampeonas del clasificatorio de la Concacaf bajo las órdenes de una referente en el fútbol femenino de México como Maribel Domínguez que dejó las riendas del país por diferencias con la Federación Mexicana de Fútbol. Ana Galindo, que estaba en la Sub-17 se hará cargo de las 21 convocadas.



Pasando a Alemania, en la categoría de mayores son actuales subcampeonas de Europa con una impresionante combinación entre experiencia y juventud, y es un rival difícil de enfrentar. Colombia ya se enfrentó a las alemanas en el 2010, un resultado negativo de 3-1 en contra. En su segundo Mundial, tendrá que encontrar la manera de vencer a las teutonas.



Contra Nueva Zelanda, así como contra México, será la primera vez que se enfrentarán. Las neozelandesas cuentan con un bagaje importante en suelo oceánico y son recurrentes representantes del continente en estas justas en mundiales.



Colombia tuvo su primer entrenamiento en Costa Rica, Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo, base de la Selección de mayores se unirá más tarde para completar las 21 jugadoras bajo las órdenes de Carlos Paniagua. Ángela Barón, también de las subcampeonas de Copa América llegó anteriormente, pues no debutó en el certamen sudamericano de selecciones.



Antes de viajar a Costa Rica, Colombia se iba a enfrentar con su similar de Nigeria en Barranquilla, pero las nigerianas no pudieron llegar a suelo colombiano. Las africanas comparten el Grupo C con Francia, Canadá y Corea del Sur. Sin embargo, antes de debutar contra Alemania el miércoles 10 de agosto, tendrán un amistoso contra Australia que está sembrada en el Grupo A con las ticas, España y Brasil. El partido de preparación será el viernes 5 de agosto a las 11 de la mañana hora colombiana a puerta cerrada.