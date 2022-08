Linda Caicedo, la carta de presentación para Colombia en el Mundial

La atacante Linda Caicedo, de 17 años y elegida el sábado pasado como la mejor jugadora de la Copa América, lidera la nómina que llevará Colombia al Mundial Femenino sub'20 de Costa Rica, en el que hace parte del Grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México.



Además de Caicedo, en la Copa del Mundo también estarán otras jugadoras que hicieron parte del equipo que fue subcampeón de la Copa América Femenina como la centrocampista Gisela Robledo, que juega en el Tenerife español, y la volante Gabriela Rodríguez, del América de Cali.

Igualmente de la convocatoria hacen parte promesas como la portera Natalia Giraldo, la centrocampista Ilana Izquierdo y la delantera Ingrid Guerra, que pese a su juventud ya cuentan con una amplia experiencia como profesionales. "Estamos muy felices de poder llegar al Mundial, por toda la preparación que se ha tenido y con el grupo, con el cuerpo técnico, tenemos expectativas muy grandes que se viene", expresó este miércoles Izquierdo, que juega en el University of Southern Mississipi, de Estados Unidos.



La jugadora, que compareció ante la prensa en Bogotá, aseguró que el Grupo B no será fácil, por lo cual irán "paso por paso, partido por partido" y por ahora piensan únicamente en la poderosa Alemania, que será la rival del debut el próximo 10 de agosto en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela. "Hemos visto videos de Alemania, es un buen equipo, un gran rival. Asimismo (lo son) México y Nueva Zelanda, vamos partido a partido, planificando las cosas como deben ser y dejándolo todo en la cancha en cada momento", dijo la juvenil.



El equipo que tendrá Colombia en Costa Rica, según la jugadora, se caracteriza por la alegría que muestra en el terreno, algo que se complementa con "la riqueza técnica" de quienes conforman el grupo de 21 futbolistas que irán al Mundial. "(Nuestro equipo sobresale por) la velocidad que tenemos en las jugadoras de arriba y en las bandas, también el juego que podemos plantear con el balón al piso, en los pies, o también el juego largo buscando la velocidad que tenemos al frente", destacó.



La única baja que tendrá Colombia en la Copa del Mundo será la de la lateral Sintia Cabezas, que no está en óptimas condiciones para la competencia por una lesión de rodilla que sufrió en un torneo en Paraguay.



"Lo de Sintia Cabezas desafortunadamente ella fue a Paraguay a un torneo internacional; tuvo una lesión de rodilla e hizo la recuperación en Cali; llegó a Bogotá a este último microciclo, que empezamos la semana pasada, y la rodilla está estable, pero en el momento no está en condiciones de jugar el Mundial", explicó el seleccionador de Colombia, Carlos Paniagua. Este será el segundo Mundial de la categoría que disputa Colombia tras haber disputado el de 2010 en Alemania, en el que fue semifinalista con un equipo liderado por la centrocampista Daniela Montoya y la volante Yoreli Rincón.



EFE