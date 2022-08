Selección Colombia femenina va por más: los retos que se avecinan

El fútbol femenino en Colombia no es cuestión de moda y las jugadoras de la Selección Sub-20 están dispuestas a seguirlo engrandeciendo con su talento, después de la gran Copa América que hizo el equipo de mayores. Ahora, el nuevo reto será el Mundial de la categoría en Costa Rica. La tricolor debutará ante Alemania el 10 de agosto.



El equipo que dirige Carlos Paniagua se reunió días atrás en la sede deportiva de la FCF en Bogotá, para adelantar un microciclo de preparación previo al viaje a Alajuela, donde se estrenará la próxima semana. Este martes será un día clave pues el seleccionador dará a conocer la lista de 21 jugadoras convocadas, en las que aparecerían varias subcampeonas de la Copa: Natalia Giraldo, Angela Barón, Gisela Robledo, Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo.



La décima versión de la Copa Mundial Femenina Sub 20, que será en Costa Rica, se jugará entre el miércoles 10 de agosto y el 28 del mismo mes. La tricolor hace parte del grupo B, uno de los más fuertes de la fase, en los que están Alemania, México y Nueva Zelanda.



El equipo juvenil de Colombia viene de obtener el subtítulo del Sudamericano en Chile y de coronarse campeón en los Bolivarianos. Las jugadoras que estuvieron con el equipo de mayores en la Copa América, algunas con minutos y otras no, son las grandes referentes de este equipo que debutará ante las alemanas, en la segunda fecha se medirá a México y en la tercera a Nueva Zelanda.



Pero eso no es todo lo que se viene para el fútbol femenino en lo que resta de 2022. En octubre, más exactamente del 11 al 30 de octubre, la Selección Colombia afrontará el Mundial Sub-17 de la India, donde Linda Caicedo (la mejor jugadora de la Copa América) lidera al equipo prejuvenil.



La tricolor ganó un lugar a este campeonato que será en la India luego del subtítulo del Sudamericano Sub-17 en Uruguay. En el grupo C tendrá como rivales a España, México y China.