'Estoy disfrutando mucho entendiendo que el final está cerca': Falcao

Radamel Falcao García es uno de los líderes de la Selección Colombia para el partido contra Venezuela, aunque eso no le asegura un lugar entre los titulares para este inicio de Eliminatorias.



“Con la experiencia que he adquirido en los últimos años de mi carrera he adquirido nuevas facetas en mi fútbol y soy más completo. Sigo haciendo lo que es mi especialidad, pero con la experiencia me siento un jugador más completo para brindar algo al equipo. Arranco con la misma ilusión de siempre, pero con otro tipo de liderazgo”, dijo en rueda de prensa el delantero samario.

Con 34 años, Falcao es uno de los jugadores más experimentados del plantel y comienza su cuarta Eliminatoria suramericana rumbo a un Mundial.



“El sentimiento personal es de mucha ilusión, alegría. Cuando empecé mi carrera en la Selección no sé si soñaba llegar a una cuarta eliminatoria. Estoy disfrutándolo mucho entendiendo que el final de mi carrera está cerca. Siendo ayuda para la camada joven que se está integrando”, expresó el delantero.

Una de las incógnitas de la Selección es si Queiroz se decantará por Falcao o por Duván en el frente de ataque. “Luis Muriel y Duván Zapata ya son más experimentados y han hecho parte de esta Selección. Ambos viven un buen presente y saben lo que es ponerse esta camiseta”



La gran ilusión de muchos es volver a ver a Falcao con Duván Zapata y aunque el samario no se comprometió si dio su opinión sobre la posibilidad de jugar con dos centro-delanteros.



“En el fútbol moderno hay que moverse por el frente de ataque y yo me he sentido cómodo jugando con otro delantero aprovechando sus movimientos o viceversa. Dependiendo las situaciones puedo ser más efectivo, pero hoy en día siento que soy más completo para integrarme a cualquier estructura”, dijo.