Partidos de primera fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022

Desde este jueves comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Cada selección jugará 18 partidos durante los próximos 2 años en busca de un lugar en el Mundial.

La primera jornada se jugará entre este jueves y viernes. Las 10 selecciones participantes empiezan sus partidos con algunas ausencias notables por el coronavirus, pero se esperan buenos partidos para iniciar estas Eliminatorias.

Así se jugará la primera fecha

Entre jueves y viernes se disputarán tres partidos de Eliminatorias Sudamericanas



En horario colombiano



Paraguay vs. Perú (Jueves a las 5:30 p.m.) sígalo aquí EN VIVO

Uruguay vs. Chile (Jueves a las 5:45 p.m.) sígalo aquí EN VIVO

Argentina vs. Ecuador (Jueves a las 7:30 p.m.) sígalo aquí EN VIVO

Colombia vs. Venezuela (Viernes a las 6:30 p.m.) Sígalo aquí EN VIVO

Brasil vs. Bolivia (Viernes a las 7:30 p.m.) sígalo aquí EN VIVO



Horario de otros países



Paraguay vs. Perú

Argentina: 20:30

Chile: 20:30

Uruguay: 20:30

Brasil: 20:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

Paraguay: 19:30

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30

México: 18:30

Estados Unidos: 17:30 PT/ 20:30 ET

España: 00:30 del viernes



​Uruguay vs Chile

Argentina: 19:45

Chile: 19:45.

Uruguay: 19:45

Brasil: 19:45

Venezuela: 18:45

Bolivia: 18:45

Paraguay: 18:45

Perú: 17:45

Ecuador: 17:45

México: 17:45

Estados Unidos: 15:45 PT/ 18:45 ET

España: 00:45 del viernes



Argentina vs. Ecuador

Argentina: 21:30

Chile: 21:30

Uruguay: 21:30

Brasil: 21:30

Venezuela: 20:30

Bolivia: 20:30

Paraguay: 20:30

Perú: 19:30

Ecuador: 19:30

México: 19:30

Estados Unidos: 18:30 PT/ 21:30 ET

España: 01:30 del viernes



Colombia vs. Venezuela

​Argentina: 20:30

Chile: 20:30

Uruguay: 20:30

Brasil: 20:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

Paraguay: 19:30

Perú: 18:30

Ecuador: 18:30

México: 18:30

Estados Unidos: 17:30 PT/ 20:30 ET

España: 01:30 del sábado



Brasil vs. Bolivia

Argentina: 21:30

Chile: 21:30

Uruguay: 21:30

Brasil: 21:30

Venezuela: 20:30

Bolivia: 20:30

Paraguay: 20:30

Perú: 19:30

Ecuador: 19:30

México: 19:30

Estados Unidos: 18:30 PT/ 21:30 ET

España: 02:30 del viernes