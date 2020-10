La buena relación entre Mourinho y Queiroz: bendición para Dávinson

La Selección Colombia se enfrentará con Venezuela este viernes a las 6:30 p.m. en el inicio de las Eliminatorias Suramericanas a Qatar 2022.



Uno de los jugadores que se perfila para ser titular de este encuentros es Dávinson Sánchez, quien podría hacer dupla con Yerry Mina.

“Con Yerry nos entendemos muy bien. En los clubes hemos tenido momentos difíciles en los clubes, pero ahora ambos gozamos de muchos minutos. Jeison (Murillo) y (Jhon) Lucumí también lo están haciendo bien y si lo decide el entrenador van a estar dentro, eso no lo decidimos nosotros”, dijo Sánchez previo al encuentro.

Para Dávinson es una ventaja los dos entrenadores que lo guían actualmente, pues hay una buena relación entre Carlos Queiroz y José Mourinho.

“Siempre me he considerado un afortunado por los entrenadores que me han tocado. Por esa cercanía que tienen José le envió un saludo al profe Carlos. A mi manera de ver la forma en la que plantean los partidos, con una defensa que soporte, me sirve para mi carrera”, explicó.

Dávinson deberá ser uno de los líderes del equipo para este partido contra Venezuela, pues David Ospina no estará.

“Todos sabemos lo que David Ospina representa. Es uno de los capitanes, pero también sabemos que la línea de los defensas debe tener la fuerza para defender. Los arqueros también lo están haciendo bien y tienen la confianza del profe y del grupo”, comentó.

En las próximas horas, Colombia hará un último entrenamiento previo al partido contra Venezuela y allí se definirá si Sánchez y Mina serán la dupla central.