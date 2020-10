El momento de James: mejor que la MSN y que estrellas suramericanas

Hace años, al menos seis años, que no se contaba la historia que se cuenta hoy: James Rodríguez llega al inicio de las eliminatorias mundialistas con Selección Colombia es un fabuloso momento deportivo, con la confianza a tope, el físico a tope y la motivación por las nubes. ¡Hay que celebrarlo!

Después de la cadena de desencuentros que fue su historia con el Real Madrid, verlo llegar a esta convocatoria con 3 goles y tres asistencias en 5 partidos de la Premier League (¡la Premier!), hablando de tú a tú con los hombres que más ocasiones generan en la que muchos califican como el mejor torneo del mundo y generando 12 opciones de gol para Everton (solo lo superan Salah y De Bruyne con 14 y Son con 13), es más de lo que muchos soñaron hace apenas un par de meses, cuando no tenía ofertas pero sí una urgencia manifiesta de salir de Valdebebas.



Hoy James escolta a Harry Kane en la estadística oficial de la Premier sobre opciones de ataque creadas (suma 5, el británico tiene 6), sus pases en el último tercio de la cancha se ubican en 81,7 por ciento de promedio y sus envíos largos y cambios de frente tiene una precisión del 90,3 por ciento. Como dice el dicho, 'al que pida más, que le piquen caña'...



Y es que, comparativamente, ninguna de las grandes estrellas del fútbol suramericano se acerca a sus números de ensueño en este inicio de temporada 2020/2021.



Vale decir que Lionel Messi, el capitán de Argentina, no llega ni lejos de sus mejores registros y parece preso en un FC Barcelona en el que registra 1 gol y ninguna asistencia en 3 partidos de la temporada. No se le acerca tampoco su amigo Luis Suárez, goleador de Uruguay, quien tras su salida traumática del club catalán aterrizó en el Atlético de Madrid para estrenarse con dos goles y 1 asistencia en 3 salidas. El trío de amigos y líderes de sus selecciones lo completa Neymar, de Brasil, cuyo rendimiento es de 2 goles y 1 asistencia, y, a decir verdad, ha sido más protagonista de las noticias por su novia nueva y sus peleas en la cancha que por motivos deportivos. Lo usual, también es cierto.



Pero James, quien según el DT Queiroz, "ahora está jugando mejor y entrenando mejor", los supera a todos en el campo: suma 3 goles y 3 asistencias en 5 partidos, mejores números de la MSN, que describen bien su influencia en el juego, su regularidad, su magia en favor de un equipo que es líder de la tabla de posiciones de la prestigiosa Premier, con puntaje perfecto de 12 puntos de 12 posibles, 12 goles marcados y 5 recibidos.



Es ese momento, tan claro, tan alucinante, lo que este viernes, contra Venezuela, estará al servicio de Colombia, que independientemente de su situación en el club de turno fue siempre SU equipo, el que orbita alrededor de su talento, el que lo extraña como el que más cuando no puede estar, el que simplemente lo necesita. "Ahora, con más fútbol y menos lesiones, con más regularidad, va a ser muy bueno para nosotros", anticipaba Queiroz. De aquel rendimiento en Brasil 2014 por fin hay destellos, ilusiones, razones concretas para ser optimistas. Su momento es el nuestro. ¡Ahora es cuando es, James!