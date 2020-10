No fue casualidad: fichar a James, clave en ambicioso plan de Everton

No fue solo su necesidad de escapar de Real Madrid, sus ganas de demostrar su valía más allá de antipatías personales, su simpatía por la Premier League o su certeza de que Carlo Ancelotti es el técnico que mejor interpreta su habilidad. Detrás del fichaje de James Rodríguez en Everton había mucho más que un interés deportivo.

El exitoso aterrizaje del colombiano en Inglaterra no estaba previsto, al menos no con la inmediatez que se produjo, pero su impacto mediático y su enorme prestigio sí que se habían analizado con suficiencia y por eso era, en el papel y en la práctica, la punta de lanza de la expansión que hace tiempo quería tener el club en América Latina y Estados Unidos.



No fue una casualidad todo lo que ocurrió el día de su presentación, fue más bien una declaración de intenciones: "Estamos orgullosos de la velocidad con la que podemos revertir la actividad de los anuncios: desde vallas publicitarias en Times Square de Nueva York hasta iluminar el edificio más alto de Bogotá, desde una valla publicitaria flotante que navega alrededor de Miami hasta proyecciones gigantes en lugares clave de Merseyside, la velocidad en el que nos movilizamos para apoyar nuestra campaña en línea con activaciones en el terreno, proporcionó al club un alcance mediático sin precedentes", dijo Richard Kenyon, director de marketing, comunicaciones y comunidad de Everton, en entrevista para el sitio Fcbusiness.



Se refiere a un aumento de tráfico en el sitio web de 433 por ciento solo el día de la presentación y a otros avances, como el lanzamiento de plataformas de redes sociales en Estados Unidos y hasta el nombramiento de un embajador, Tim Howard, en ese país, además de la creación de los primeros clubes allí con respaldo de Everton.



El de Mina, el de James y cada uno de los fichajes de suramericanos son parte del plan de Everton: "Hemos estado construyendo nuestro perfil en Sudamérica, ayudados por nuestra creciente lisa de jugadores sudamericanos de alto perfil. Tenemos al colombiano Yerry Mina, a James Rodríguez, a Richarlison ganador de la Copa América y su compatriota Bernard, y ahora su compatriota Allan", afirmó Kenyon.



¿Qué viene ahora? ¡Everton en este lado del mundo! "Antes de la pandemia global, teníamos planes para amistosos de pretemporada tanto en América del Sur como en América del Norte, y esto, por supuesto, es algo que estamos ansiosos por revisar", anticipó el hombre fuerte de mercadeo del club de Liverpool, quien anunció la apertura de oficinas para el fortalecimiento de la marca.



"Nuestro compromiso de desarrollar un diálogo sólido con los fanáticos del fútbol latinoamericano se refleja no solo en las plataformas sociales y digitales de nuestros clubes en español y portugués, sino también en las nuevas asociaciones estratégicas con clubes de América del Norte y del Sur", concluyó Kenyon.