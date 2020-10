13 de los 25 convocados en Colombia se estrenan en Eliminatorias

La Selección Colombia comienza el viernes su camino en la Eliminatoria enfrentando a Venezuela. El encuentro se jugará a las 6:30 p.m. (hora Colomba) y será la primera oportunidad de ver a la tricolor en el 2020.

En medio de las dificultades generadas por el coronavirus, Carlos Queiroz armó una nómina de 25 jugadores con la mayoría de los jugadores que él ha considerado como su columna vertebral.

Las grandes ausencias del equipo son David Ospina, quien no pudo viajar desde Italia; Matheus Uribe y Luis Díaz, quienes estuvieron en contacto con una persona que dio positivo en la prueba de covid-19 y no viajaron por precaucación; William Tesillo, quien no fue llamado por decisión técnica; y Yairo Moreno, quien se lesionó el pasado viernes.

Frente a esta situación y en pos de la renovación que ha intentado hacer el entrenador desde que inició su proceso en la Selección Colombia, dentro de los 25 jugadores convocados para este partido contra Venezuela y contra Chile, que será en la segunda fecha, hay 13 que nunca han jugado en Eliminatorias.

Este es el listado de los novatos en Eliminatoria:



Eder Chaux: aún no debuta en la Selección Colombia, pero ha tenido varias convocatorias.

Álvaro Montero: ya atajó en Copa América y dos amistoso. Parece ser el elegido para suplir a Ospina.

Aldair Quintana: aún no debuta en la Selección Colombia, pero ha tenido varias convocatorias.

Camilo Vargas: lleva seis partidos atajados con Colombia, pero todos en amistosos.



Jhon Lucumí: lleva tres partidos amistosos y uno de Copa América.

Johan Mojica: jugó el Mundial de Rusia, pero no las Eliminatorias. también ha jugado amistosos.

Gabriel Fuentes: es su primera convocatoria a la selección mayor.

Jorman Campuzano: ha jugado dos partidos amistoso con Colombia

Víctor Cantillo: fue convocado una vez a la Selección, pero no ha debutado en la Tricolor.

Jefferson Lerma: ha jugado 13 partidos amistosos, cuatro en el Mundial de Rusia y dos en la Copa América.

Steven Alzate: solamente ha jugado dos amistosos con Colombia.



Jhon Córdoba: es su primer llamado a la selección mayor

Alfredo Morelos: ha jugado siete partidos amistosos y lleva un gol.

Sin embargo, pocos de esos jugadores hacen parte del equipo que se pensaría es titular para el inicio de Eliminatorias. En su mayoría, los jugadores de la Tricolor que podrían ser titulares ya han jugado este durísimo torneo.

Los que sí han jugado Eliminatorias

Setfan Medina, Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Jeison Murillo, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Falcao García, Duván Zapata.