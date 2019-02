Unos sí y otros no: así les fue a los de la Selección Colombia

Empieza otra semana, la última de febrero, y los jugadores de la Selección Colombia se empiezan a adaptarse en sus equipos para este 2019. Con un mejor balance que el del fin de semana pasado, los futbolistas marcaron goles y fueron importantes en sus equipos durante esta fecha.



Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, fue a visitar un juego en Alemania, de un colombiano referente de la Tricolor.



Vea aquí el balance de los colombianos:

Arqueros



David Ospina (Nápoles): el guardameta fue suplente en el 0-4 sobre Torino.



Álvaro Montero (Deportes Tolima): fue titular en la derrota del pijao 2-1 en su visita a Once Caldas.



Camilo Vargas (Deportivo Cali): el guardameta fue destacado en el empate azucarero en su visita al Medellín. Lo probaron y respondió de buena manera.



Defensas



Jeison Murillo (Barcelona): el central sigue sin jugar, pero su equipo ganó por 2-4

Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur): el colombiano no hizo parte de los convocados de su equipo, que perdió 1-2 con Burnley.



Yerry Mina (Everton): el futbolista vuelve a entrenar con su equipo luego de una lesión. Everton no juega desde el 9 de febrero.



Santiago Arias (Atlético de Madrid): el futbolista jugó los 90 minutos y tuvo un buen partido en el 2-0 sobre Villarreal.



Cristian Borja González (Sporting de Lisboa): su equipo juega este lunes contra Marítimo. El jugador está convocado.



Helibelton Palacios Zapata (Atlético Nacional): su equipo jugó con una nómina alterna y el defensa no jugó.



Déiver Machado (Atlético Nacional): su equipo jugó con una nómina alterna y el defensa no jugó.



Óscar Murillo (Pachuca): jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla en el 3-1 sobre Chivas.



Volantes



James Rodríguez (Bayern Múnich): el volante tuvo un buen partido y jugó los 90 minutos contra Hertha, en el que ganaron por 1-0. Recibió amarilla.

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): está recuperándose de una lesión.



Mateus Uribe (América de México): el volante se recupera de una lesión.



Wílmar Barrios (Zenit): su equipo no tuvo participación el fin de semana.



Edwin Cardona (Pachuca): puso una asistencia y jugó un buen partido en el 3-1 sobre Chivas.

Juan Fernando Quintero (River Plate): vuelve a ser figura en River y marcó un golazo contra San Martín. 2-0 ganó su equipo.

Delanteros



Falcao García (Mónaco): jugó 90 minutos y no pudo anotar, pero su equipo le ganó 2-0 a Lyon.



Carlos Bacca (Villarreal): jugó 68 minutos y no tuvo un buen partido en la derrota 2-0 contra Atlético de Madrid.



Miguel Ángel Borja (Palmeiras): jugó todo el partido y no le fue bien, no anotó y se perdió un claro gol que hubiera significado la victoria contra Santos; 0-0.

Sebastián Villa (Boca Juniors): no jugó en la victoria xeneize 0-1 contra Defensa y Justicia.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina): marcó un golazo y jugó todo el partido en el 3-3 contra Inter

Duván Zapata (Atalanta): al delantero no le fue bien y su equipo perdió por 2-0 contra Torino.