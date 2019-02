Calendario de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Polonia

Tras el sorteo de la Copa Mundial Sub-20 en Polonia, la Selección Colombia hará parte del grupo A. La Tricolor enfrentará a: Polonia, Senegal y Tahití.

Jueves 23 de mayo:

​

Arena Lublin

Tahití VS Senegal

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew de Lodz

Polonia VS Colombia

2:30 p.m. (hora colombiana)



Domingo 26 de mayo

​

Arena Lublin

Senegal vs Colombia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew Łódź

Polonia vs Tahití

2:30 p.m. (hora colombiana)



Miércoles 29 de mayo

​

Estadio Widzew Łódź

Senegal vs Polonia

2:30 p.m. (hora colombiana)



Arena Lublin

Colombia vs Tahití

2:30 p.m. (hora colombiana)