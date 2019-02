Murillo está repitiendo la historia de Mina: ¿Debe irse de Barcelona?

Jeison Murillo, jugador de Barcelona, empieza a repetir la dramática historia que tuvo Yerry Mina en el conjunto azulgrana. Los colombianos no han podido afianzarse en el XI inicial, ni suplente, de Ernesto Valverde, quien entrenó a ambos futbolistas en el cuadro culé. Barcelona juega este sábado a las 10:15 con Sevilla.

De primera mano está Murillo, quien completó dos meses en el equipo azulgrana. El futbolista colombiano solamente ha podido disputar dos encuentros, de Copa del Rey, en nueve partidos que ha jugado Barcelona. Un saldo muy bajo para un jugador que ya estaba adaptado al fútbol español.



Yerry Mina completó un semestre en el equipo culé, en la primera mitad del año de 2018. El exjugador de Palmeiras y Santa Fe disputó cinco partidos de Liga y uno de Copa del Rey, de 18 encuentros que jugó Barcelona. Por otro lado, al central se le criticaba que le fue muy complicado afianzarse al fútbol de España. Pero Murillo, que tiene experiencia en el país ibérico, tampoco ha podido jugar.



Ambos, centrales de la Selección Colombia, han tenido que ver la mayoría de los partidos desde el banco de suplentes o por fuera de los jugadores convocados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se contrata si no se va a tener en cuenta?



Por parte de Murillo, Barcelona buscaba un jugador con esas características y que jugara en España, para que no pasara lo que pasó con Mina. Sin embargo, el cuadro culé siguió contratando más centrales y cada vez es más complicada la estadía de Jeison Murillo en el conjunto azulgrana; en temas netamente deportivos.



¿Es 'terquedad' de Valverde o los colombianos no tienen un buen nivel para pelear, si quiera, una suplencia?...