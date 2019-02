Papá de Neymar defiende a su hijo porque le dijeron “mimado”

Por estos días no se habla de los goles o jugadas de Neymar, sino de temas extradeportivos que tienen que ver con el crack brasileño del Paris Saint-Germain, quien se recupera de una lesión. Esta vez la noticia se generó en Brasil, donde el periodista de Sport TV Walter Casagrande afirmó que el futbolista es "excesivamente egoísta" y "mimado" a causa de su disputa con Cavani en el PSG. El padre de Neymar le respondió en el mismo medio.

"No fue pertinente ese comentario. Si se quiere analizar a un deportista, se tiene que hacer de manera deportiva. Es normal que un hijo esté protegido por sus padres y si eso es ser un mimado, amén, pero él no es un futbolista mimado por nadie. No tiene a un entrenador pasándole la mano por la cabeza", explicó.



Además, el padre de Neymar aprovechó para lanzar un dardo a los periodistas que no pierden oportunidad para darse a conocer con declaraciones relacionadas con su hijo: "Hay algunas personas que intentan sacar provecho delante de los micrófonos porque han tenido carreras con poco éxito".



Hasta el momento de su lesión, el brasileño llevaba 20 goles y ocho asistencias en 23 partidos.