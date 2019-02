Los escándalos que han marcado los últimos años de Copa Libertadores

La Copa Libertadores es un torneo lleno de historia y de historias en el que cada año se enfrentan los mejores equipos del continente. Sin embargo, en medio de esa rivalidad, el escándalo no es ajeno y así como este año hubo problema por la inscripción tardía de más de 15 clubes, en los últimos años las situaciones extradeportivas no han sido ajenas a un certamen que no deja de emocionar a los fanáticos al fútbol.



Estos son algunos de los hechos más recordados de los últimos años:



La final de Madrid - 2018



Boca Juniors y River Plate se planteó como el partido del siglo y así lo vivieron los argentinos. Un espectáculo único que se disputaría en Buenos Aires con la última edición de una final que se jugaría en dos partidos. Sin embargo, el partido de vuelta casi no se juega, pues en la previa del partido el bus del xeneize fue atacado y el encuentro debió ser suspendido. Finalmente, por la violencia y la incapacidad del gobierno de la capital argentina, el partido se disputó en Madrid.



La violencia impidió que la final se jugara en Buenos Aires.

Atlético Nacional jugando en Santiago de Chile - 1990



El equipo verde, campeón en 1989 de la Copa Libertadores, se vio envuelto en escándalos de violencia y amenazas. La situación se hizo insostenible y tras un partido frente a Vasco Da Gama, que se jugó en Medellín y que terminó 2-0, la Conmebol decidió repetir el juego en territorio neutral, tras las denuncias realizadas por el árbitro.



La Confederación sancionó al país y dispuso que durante un tiempo no se jugaría más la Copa en Colombia, por lo tanto, Nacional debió repetir su partido en el estadio Santa Laura de Chile.



Atletico Nacional Vasco Da Gama

Invasión de los hinchas de América de México - 2004



Cuando los equipos mexicanos aún jugaban la Copa Libertadores y eran protagonistas, sucedió un hecho que varios recuerdan y del que culpan a Cuathemoc Blanco. Tras el empate de Sao Caetano en el Estadio Azteca, en el partido de vuelta de octavos de final, el equipo brasileño no encontró otra esquina para festejar que la de la barra de América, mientras que los fanáticos de las águilas no encontraron otra respuesta que la invasión al campo para espantar a los brasileños.



América Sao Caetano

Cobreloa y Olimpia suspendido por un monedazo – 2002

​

Aunque no había nada polémico en el partido, terminada la primera parte, cuando ambos equipos se dirigían al vestuario, el árbitro Ángel Sánchez recibió un monedazo desde la tribuna. La confusión reinó en el estadio y la decisión del central fue no continuar con un encuentro que iba empatado 1-1. Finalmente la Conmebol decidió el partido desde los escritorios y determinó que Olimpia, a la postre, campeón de ese año, ganaría por 2-0.



Cobreloa Olimpia

Atlético Mineiro y Arsenal de Sarandí, contra la policía – 2013

​

Un partido en el que Ronaldinho brilló y mostró todo su talento terminó mal cuando los jugadores del equipo argentino, terminado el partido, se abalanzaron contra el árbitro. Sin embargo, acostumbrados a impedirlo, los policías brasileros respondieron sacando a los argentinos de ahí y tras recibir algunos empujones, decidieron sacar sus armas para calmar a los futbolistas. El saldo de esto fue de 9 jugadores que terminaron pasando la noche en la cárcel.



Atletico Mineiro vs Arsenal de Sarandí

9 jugadores del equipo argentino terminaron en la cárcel.

Boca Juniors y River Plate – 2015

​

En el partido de vuelta de los octavos de final, que se disputaba en La Bombonera, se presentó un hecho que cambió la historia de la eliminatoria y que le dio el paso a River a la siguiente fase: cuando los visitantes se dirigían a la cancha, por el túnel frente a la barra de Boca, un hincha del equipo xeneize decidió ingresar una bomba de gas al túnel por el que transitaban los jugadores.



El resultado de esto fue la incapacidad del equipo millonario para concluir el partido y la demanda del encuentro, teniendo en cuenta lo sucedido. Al final, la Conmebol le entregó los 3 puntos y el encuentro al equipo de Núñez, que accedió a cuartos y, finalmente, terminó siendo campeón.