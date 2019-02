Presidente de Bayern Múnich deja la compra de James en manos de Kovac

Uli Hoeness, presidente del Bayern Múnich, empieza a tener en cuenta James Rodríguez, pero le dejó toda la responsabilidad al entrenador, Nico Kovac. El '10' de la Selección Colombia viene teniendo minutos importantes con el conjunto bávaro, pues está a prueba para demostrar si el equipo lo debe comprar o no.

"La opción es válida hasta mediados de mayo", dijo Hoeness a 'Sport 1'.



Recordemos que el futbolista colombiano tiene contrato con el Real Madrid, pero Bayern Múnich tiene la primera decisión por la opción de compra, que vence en mayo. Si no, debe volver al conjunto merengue.



"Si la ejecutamos, tendrá que quedarse. Todo depende de lo que diga Kovac, si lo quiere o no", agregó el presidente.



James, que viene jugando en una posición no tan habitual para él, ha sido ordenado y responsable en su juego, por lo que ha estado en los primeros planes de Kovac para los últimos partidos.